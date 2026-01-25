बापरे! हृतिक रोशनला झाली गंभीर दुखापत, नीट चालताही येईना, viral video पाहून चाहत्यांना लागली काळजी

Hrithik Roshan Injury Update: बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशन हा डान्समुळे नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या अभिनयासह डान्सचे लाखो चाहते आहे. नेहमीच तो प्रोजेक्टमुळे तसंच त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतो. दरम्यान अशातच आता हृतिक रोशनच्या चाहत्यांना काळजीत टाकणारी बातमी समोर आली आहे. कारण हृतिकला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याला नीट चालताही येत नाही. सध्या सोशल मीडियावर हृतिकचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .सोशल मीडियावर चर्चेत आलेला व्हिडिओ पापाराझी विरल भयानी यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये हृतिक वॉकिंग स्टिकच्या साहाय्याने चालताना दिसत आहे. यावेळी त्याला एक पाय जमिनीवर टेकवता सुद्धा येत नाहीय. तसंच चेहरा देखील पडला आहे. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, हृतिकने पापाराझींना भेटणं देखील टाळलं आहे. .सध्या सोशल मीडियावर हृतिक रोशनचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओ पाहून हृतिकबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी त्याला कमेंट करत काळजी घेण्याचं आवाहन केलय. तसंच अनेकांनी त्यांच्या तब्येतीसाठी प्रार्थना केलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ चर्चेत आलाय..दरम्यान हृतिकबद्दल बोलायचं झालं तर तो क्रिश ४ मुळे चर्चेत आहे. लवकरच त्याचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनयासह तो दिग्दर्शक म्हणून प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहते आता क्रिशच्या चौथ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .PADMA AWARDS: पद्म पुरस्कारांची मोठी घोषणा! तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकरांचा होणार पद्म पुरस्काराने सन्मान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.