7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा

Latest Viral Video : जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीलाच सोशल मीडियावर '7.11' मिनिटांच्या एका व्हिडिओमुळे प्रचंड खळबळ उडाली असून या प्रकरणातील तथ्ये अजूनही शंकास्पद आहेत. 2025 च्या शेवटी 19 miniute 34 second चा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर 5 minute 39 second च्या व्हिडिओची चर्चा झाली. पोलिसांनी वारंवार सूचना देऊनही लोक अशा प्रकारचे व्हिडिओ सर्च करत राहिले. आता हा नवा व्हिडिओ काय आहे याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर...उमैर कोण आहे?व्हायरल होत असलेल्या माहितीनुसार उमैर हा पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातील एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर किंवा मजेशीर कंटेंट तयार करणारा व्यक्ती (TikToker/Instagrammer) आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार त्याचे पूर्ण नाव 'उमैर बट' (Umair Butt) असून एका विवाहित महिलेचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ लीक करून त्या महिलेला धमकी देतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. हे कृत्य केल्याप्रकरणी त्याला पोलिसांनी अटक केल्याचेही वृत्त आहे.7:11 व्हिडिओचे सिक्रेट काय?'7:11' हे या व्हिडिओच्या कालावधीचे (7 मिनिटे 11 सेकंद) संक्षिप्त रूप आहे. हा व्हिडिओ इंटरनेटवर "Umair Viral Video Pakistan 7:11 Minutes" या नावाने शोधला जात आहे. या व्हिडिओमध्ये कथितरित्या उमैर एका महिलेसोबत दिसत असून त्यांच्यातील खाजगी संभाषणावरून वाद निर्माण झाला आहे..Viral Video : 'माझ्या घरात तिला ठेवायला जागा नाही'..आईला वृद्धाश्रमात सोडणारी निर्दयी मुलगी; हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ व्हायरल.सत्य काय आहे?लीक की बनावट? हा व्हिडिओ खरा आहे की एआय (AI) किंवा डीपफेक तंत्रज्ञानाने तयार केला आहे याबद्दल अद्याप शंका आहे.ट्रेंडिंग २०२५ आणि २०२६ मध्ये अनेक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचे पायल गेमिंग, जस्टिन डीक्रूझ, 19 minute viral video अशा प्रकारचे खाजगी व्हिडिओ व्हायरल होण्याचे ट्रेंड दिसून आले आहेत. उमैरचे प्रकरण देखील याच चेनचा एक भाग मानले जात आहेकायदेशीर बाजू: या व्हिडिओची सत्यता अद्याप कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेने पूर्णपणे प्रमाणित केलेली नाही, परंतु पोलिसांनी या प्रकरणी अटक केल्याचे वृत्त असल्याने हे प्रकरण गंभीर वळणावर असल्याचे दिसते.DMart Sale : डिमार्ट जानेवारी स्पेशल सेल! संक्रातीनिमित्त 'या' वस्तु मिळतायत जास्त स्वस्त, 20% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स पाहा.महत्वाची खबरदारीअशा प्रकारचे व्हिडिओ शोधणे किंवा शेअर करणे धोक्याचे ठरू शकते. अनेकदा 'फुल व्हिडिओ'च्या नावाखाली पसरवल्या जाणाऱ्या लिंकमध्ये मालवेअर असू शकतात, ज्यामुळे तुमचे अकाऊंट हॅक होऊ शकतेकोणत्याही व्यक्तीची गोपनीयता भंग करणारे व्हिडिओ पसरवणे हा IT कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडिओ अनेकदा खळबळ उडवतात आणि लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करतात. अशा वेळी, व्हायरल होत असलेल्या माहितीची सत्यता पडताळणे खूप महत्वाचे असते. अनेकदा व्हायरल व्हिडिओंच्या नावाखाली चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जाते. .19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ.व्हायरल व्हिडिओ आणि बातम्यांच्या बाबतीत काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहेमाहितीची पडताळणी करा: कोणत्याही व्हायरल व्हिडिओ किंवा बातमीवर लगेच विश्वास ठेवू नका. अधिकृत बातम्यांचे source किंवा विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मवरून माहितीची पडताळणी करा.गोपनीयतेचा आदर करा: कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्याशी संबंधित व्हिडिओ किंवा माहिती शेअर करणे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक रहा: व्हायरल व्हिडिओच्या नावाखाली येणाऱ्या अज्ञात लिंकवर क्लिक करणे टाळा. अशा लिंक्समध्ये मालवेअर असू शकतो ज्यामुळे तुमच्या डिव्हाइसला धोका निर्माण होऊ शकतो.अफवांवर विश्वास ठेवू नका: सत्य माहिती समोर येईपर्यंत अफवा पसरवणे किंवा त्यावर विश्वास ठेवणे टाळा. एक जबाबदार नागरिक म्हणून सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या कोणत्याही माहिती किंवा व्हिडिओबाबत जागरूक राहणे आणि त्याची सत्यता पडताळणे महत्त्वाचे आहे. अनावश्यक खळबळ टाळण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीला आळा घालण्यासाठी हे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.