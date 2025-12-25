Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण

Chhatrapati Shivaji Maharaj २०२५ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या स्मरणार्थ एक अनोखा AI डिजिटल उपक्रम राबवला गेला. यामध्ये रायगड किल्ल्याच्या थ्री-डी मॅपींगवर व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते. राज्याभिषेक सोहळ्याचे व्हिडिओ देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. .भव्य दिव्य राज्याभिषेक सोहळारायगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी राहिला. येथेच ६ जून १६७४ रोजी त्यांचा भव्य दिव्य राज्याभिषेक सोहळा पार पडला होता. त्या ऐतिहासिक सोहळ्याची आणि किल्ल्याच्या वैभवाची आजच्या पिढीला कल्पना यावी, यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला.रायगड किल्ल्याचे उच्च दर्जाचे थ्री-डी स्कॅनिंग केले. ड्रोन आणि लेसर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने किल्ल्याच्या प्रत्येक भागाचे सूक्ष्म मॅपींग करण्यात आले..Shivaji Maharaj: इतिहासातील गुपित! छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बोटं छाटल्यानंतर शाहिस्तेखान कुठं पळाला? पुढं कधीच परतला नाही.या मॅपींगच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची कल्पक पुनर्रचना सादर करण्यात आली..हे व्हिडिओ २०२५ मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झालेया दृश्यांना थ्री-डी मॉडेल्सच्या साहाय्याने इतके जीवंत स्वरूप दिले गेले की, प्रेक्षकांना वाटले आपण प्रत्यक्ष त्या काळात पोहोचलो आहोत.हे व्हिडिओ २०२५ मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झाले आणि काही दिवसांतच लाखो व्ह्यूज मिळवले. ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुकवर ते वेगाने पसरले..पुण्यात शाहिस्तेखानावर कसा केला होता सर्जिकल स्ट्राईक?अनेकांनी हे व्हिडिओ शेअर करताना लिहिले की, शिवरायांचा इतिहास आता नव्या पिढीपर्यंत पोहोचत आहे. काही व्हिडिओंना कोट्यवधी व्ह्यूज मिळालेशिवाजी महाराजांनी पुण्यात शाहिस्तेखानावर कसा केला होता सर्जिकल स्ट्राईक? या AI LIVE रिपोर्टींग व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता. त्याची लिंक खाली दिली आहे. .शिवरायांची थरारक सुटका अन् बाजीप्रभूंचे अमर बलिदान, आजही अंगावर काटा उभा राहील अशी पावनखिंडीची लढाई; AI व्हिडिओ व्हायरल.Shivaji Maharaj Video: शिवरायांनी अफजल खानाचा वध कसा केला? महाराजांचे भक्त असाल तर फक्त 7 मिनिटे वेळ काढा, थरारक AI व्हिडिओ व्हायरल.Shivaji Maharaj Video: शिवरायांचा उंबरखिंडीत लढतानाचा AI व्हिडिओ व्हायरल! फक्त ४ तासांत इतिहास उलटला, २५ हजार मुघल गारद.Shivaji Maharaj Video: उंच शरीरयष्टी, तेजस्वी डोळे अन् चालाख नजर... क्षणभर वाटेल शिवराय खरोखरच समोर उभे आहेत, फक्त एक क्लिक करा.Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.Shivaji Maharaj : विदर्भातला 'तो' दगाबाज! ज्याने औरंगजेबाला सांगितलं होतं शिवराय कुठे लपले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.