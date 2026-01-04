AI Traffic Helmet : वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांची आता खैर नाही ! ट्रॅफिक पोलिसाचे काम करतेय 'हे' AI हेल्मेट, जागेवरच पाठवतेय दंडाची पावती

सध्या एका स्मार्ट आणि अनोख्या हेल्मेटने खळबळ उडवून दिली आहे. बेंगळुरूमधील एका तरुणाने हेल्मेटला वाहतूक पोलिसांचे डिव्हाईस बनवले आहे. या हेल्मेटला AI कॅमेरा असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे चालान जारी करत आहे..बेंगळुरूमधील एका व्यक्तीने त्याच्या हेल्मेटमध्ये बदल करून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही बाईक किंवा कारचा व्हिडिओच काढला नाही तर तो वाहतूक पोलिसांनाही त्याची तक्रार करतो..या तरुणाने सोशल मीडियावर हेल्मेटबद्दल पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये हेल्मेटमधील कॅमेरा, सेन्सर्स आणि एआय वाहतूक उल्लंघन कसे शोधतात आणि तक्रार करतात याचे वर्णन केले आहे..Pune Traffic App : वाहनचालकांवर मोबाईलवरूनच कारवाई, ‘पुणे ट्रॅफिक’ ॲपला प्रतिसाद; आतापर्यंत ४२ हजार तक्रारी.एक्स प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना, तरुणाने लिहिले की तो रस्त्यावर मूर्खपणाने वागणाऱ्या लोकांना कंटाळला आहे. म्हणूनच, त्याने त्याचे हेल्मेट ट्रॅफिक पोलिस उपकरणात रूपांतरित करण्याची योजना आखली आहे..त्याने स्पष्ट केले की जेव्हा तो त्याचे वाहन चालू करतो तेव्हा एआय एजंट काम करू लागतो. या वेली, सिस्टम वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ओळखते आणि तक्रार करते..सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल काही तासांतच ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. अनेक यूजर्सनी कमेंटस केल्या आणि हेल्मेटचे कौतुक केले. खरंच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांमुळे असंख्य लोक विनाकारण अपघाताचे बळी ठरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.