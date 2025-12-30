Trending News

VIRAL VIDEO : एअर इंडियाच्या बिझनेस क्लासमध्ये धक्कादायक घटना; मद्यधुंद प्रवाशाने सहप्रवाशांवर केली लघवी, लज्जास्पद व्हिडिओ व्हायरल

Air India urination incident viral video : एअर इंडियाच्या दिल्ली-बँकॉक फ्लाइटच्या बिझनेस क्लासमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मद्यधुंद प्रवाशाने सहप्रवाशांवर लघवी केली. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तेजीने व्हायरल होत आहे
viral Instagram video showing chaos in Air India's business class cabin during the Delhi-Bangkok flight after an intoxicated passenger allegedly urinated on fellow travellers

Saisimran Ghashi
Updated on

AIR India Viral Video : नवी दिल्ली ते बँकॉक जाणाऱ्या एअर इंडिया विमानात एका धक्कादायक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. बिझनेस क्लासमध्ये बसलेला एक मद्यधुंद मध्यमवयीन प्रवाशी स्वतःला उघडे करून इतर प्रवाशांवर लघवी करू लागला, असा गंभीर आरोप आहे. हा प्रकार उघडकीस आणणारा २३ वर्षीय कंटेंट क्रिएटर शिवम राघव याने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ आणि सविस्तर वर्णन पोस्ट केले आहे ज्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली.

