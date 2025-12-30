VIRAL VIDEO : एअर इंडियाच्या बिझनेस क्लासमध्ये धक्कादायक घटना; मद्यधुंद प्रवाशाने सहप्रवाशांवर केली लघवी, लज्जास्पद व्हिडिओ व्हायरल

AIR India Viral Video : नवी दिल्ली ते बँकॉक जाणाऱ्या एअर इंडिया विमानात एका धक्कादायक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. बिझनेस क्लासमध्ये बसलेला एक मद्यधुंद मध्यमवयीन प्रवाशी स्वतःला उघडे करून इतर प्रवाशांवर लघवी करू लागला, असा गंभीर आरोप आहे. हा प्रकार उघडकीस आणणारा २३ वर्षीय कंटेंट क्रिएटर शिवम राघव याने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ आणि सविस्तर वर्णन पोस्ट केले आहे ज्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली..शिवम हा एकटाच प्रवास करत होता. तो दिल्ली-बँकॉक मार्गावर वारंवार प्रवास करतो आणि यावेळी थाई एअरवेजच्या तुलनेत एअर इंडियाच्या बिझनेस क्लासची सेवा अनुभवण्यासाठी हा पर्याय निवडला. मात्र विमानातील सेवा चांगली असली तरी ही घटना त्याच्यासाठी आयुष्यातील सर्वात वाईट अनुभव ठरली. बिझनेस क्लासमध्ये फक्त आठ सीट्स होत्या, २-२ रांगेत व्यवस्था होती. सुदैवाने त्या केबिनमध्ये कोणतीही महिला प्रवाशी नव्हती अन्यथा परिस्थिती आणखी भयानक झाली असती, असे शिवमने म्हटले आहे..Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप.व्हिडिओत दिसते की वॉशरूममधून बाहेर आल्यानंतर त्या प्रवाशाने थेट केबिनमध्ये उभे राहून लघवी सुरू केली. एका प्रवाशाच्या अंगावर आणि पँटवर पडल्याने त्याला कपडे बदलावे लागले. संपूर्ण फ्लोअर ओले झाले होते. क्रू मेंबर्सना विचारणा करणारे आवाज ऐकू येतात, "तुम्ही काय बोलता आहात? मी असे काही केले नाही" शिवम स्वतः म्हणतो, "भाई, मी इथे बसलोय, तो वॉशरूममधून आला आणि तिथेच लघवी करू लागला. हे बिझनेस क्लास आहे की काय आहे भाई!".National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विमान उतरल्यानंतर त्या आरोपी प्रवाशावर कोणतीही कारवाई न करता सहज बाहेर जाऊ दिले गेले. यामुळे शिवमने प्रश्न उपस्थित केले की विमानात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कायदे किंवा प्रोटोकॉल नाहीत का? बिझनेस क्लासचे महागडे तिकीट (सुमारे ८० हजार रुपये) काढले तरी अशा घटनांवर नियंत्रण का नाही? एकटी महिला प्रवासी असती तर तिची सुरक्षितता कशी जपू शकली असती?हा व्हिडिओ लाखो व्ह्यूज पार करून व्हायरल झाला आहे. नेटिझन्सनी एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनावर टीका केली. लोकांनी लिहिले, "पैसे आले तरी संस्कार येत नाहीत. अशा गुंड प्रवाशांना उड्डाणावर बंदी घालावी.".19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.दुसऱ्याने म्हटले, "विमानात दारू पिऊन येणे बंद करा, विशेषतः भारतीय प्रवाशांसाठी फ्री दारू मिळते म्हणून काही लोक जास्त पितात." काहींनी मागील अशा घटनांचा उल्लेख करत एअरलाइनला जबाबदार धरले, तर काहींनी प्रवाशांच्या वागणुकीला दोष दिला.एअर इंडियाने अद्याप या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला असून अशा घटना सामान्य होऊ नयेत यासाठी कठोर नियमांची गरज व्यक्त होत आहे. विमानप्रवास हा सुरक्षित असायला हवा पण असे प्रकार मन सुन्न करतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.