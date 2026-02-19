Viral Video: डोक्यावर बाईक घेतली अन् बसच्या पायऱ्या चढू लागला, ताकद पाहून यूजर्स म्हणाले "रिअल बाहुबली!"

Viral Video Man Lifts Bike: सोशल मीडियावर कधी आणि काय व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. बऱ्याचदा असे व्हिडिओ दिसतात, ज्यांची लोक कल्पनाही करू शकत नाहीत. त्याच वेळी, काही व्हिडिओ अशी असतात, जी भावनिक असतात. तर काही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक हसणे थांबवू शकत नाहीत. यूजर्संना हे व्हिडिओ खूप आवडतात आणि ते त्यावर खूप हसत राहतात. सध्या एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो पाहिल्यानंतर तुम्ही थक्क व्हाल. या दृश्यावर विश्वास ठेवणेही अनेकांना कठीण जाईल. कारण, बाहुबली बनून एका व्यक्तीने डोक्यावर बाईक उचलून बसवर चढण्यास सुरुवात केली. .या जगात अनेक अनोखे लोक असतात. काही लोक त्यांच्या विचित्र कृतींमुळे प्रसिद्ध होतात. त्याच वेळी, काही लोक एखाद्याला वाटेल त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असतात. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला असा एक अनोखे दृश्य पाहायला मिळेल. व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला एक माणूस सहज डोक्यावर जड बाईक उचलताना दिसतो. नंतर, शिडी वापरून, तो बाईकसह बसवर चढतो. तो माणूस बाईकसह बसवर ज्या पद्धतीने चढला ते पाहून सर्वजण थक्क झाले. अनेकांना त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण झाले. .खऱ्या आयुष्यातला बाहुबलीहे दृश्य पाहून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसला असेल. तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल की हे खरोखर घडू शकते का. हा व्हायरल व्हिडिओ इंस्टावर 'rowday_____amanat_4u' नावाच्या अकाउंवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे. तर हजारो लोकांनी तो लाईक केला आहे. त्याच वेळी, लोक मजा करत आहेत आणि व्हिडिओवर त्यांच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. काही म्हणतात की हा खरा बाहुबली आहे. काही म्हणतात की हे खऱ्या आयुष्यात घडू शकत नाही. काही लोक याला एआय व्हिडिओ म्हणत आहेत. आतापर्यंत या व्हिडिओला 67.6 के लाइक्स मिळाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.