Viral Video: आलू-पोंगा खाताय तर हा व्हिडिओ नक्की बघाच! भांड्यात पाय ठेऊन झोपला आणि....

Aloo Ponga viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. रस्त्यावर आवडीने खाल्ला जाणारा आलू-पोंगा खाणाऱ्यांनी नक्की हा व्हिडिओ पाहावा. या व्हिडिओत एक व्यक्ती आलू-पोंगा बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या भांड्यात थेट पाय ठेवून झोपलेला दिसत आहे. हे पाहून अनेकांना धक्का बसला असून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. रोज चवीने खात असलेला हा पदार्थ अशा अस्वच्छ पद्धतीने तयार होत असेल, तर आरोग्याला किती धोका असू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ अकोल्यातील सिंधी कॅम्प भागातील असल्याची चर्चा आहे. हातगाडीवर विकणाऱ्या आलू-पोंगा विक्रेत्याचा किळसवणा प्रकार व्हिडिओच्या माध्यमातून समोर आला आहे. अकोलकर चवीने जो आलूपोंगा खातात, त्याचं हातगाडीवर विक्रेता हा झापलेला अवस्थेत दिसत आहे. तसेच त्याचा पाय भांड्यामध्ये असल्याचे दिसत आहे..हा VIDEO सध्या सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अकोलकर जर तुम्हीही आलू पोंगे खात असाल तर सावध व्हा, कारण तुमच्या आरोग्यासाठी हे धोकादायक ठरु शकते. .या व्हिडिओवर बातमी होईपर्यंत ८६८ लाईक्स मिळाले आहेत. तसेच कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. एका यूजरने लिहिले की आजच्या काळात बाहेरचा कुठलाही पदार्थ खाणे योग्य नाही तर दुसऱ्याने लिहिले खाना बंद, तर तिसऱ्याने लिहिले कारवाई केली पाहिजे तर एका यूजरने विदर्भ अशी कमेंट केली आहे. अनेक यूजर्संनी घाबरलेला चेहरा असलेला इमोजी कमेंटमध्ये टाकल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.