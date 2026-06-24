आलिया भट्टची फिटनेस ट्रिक व्हायरल; Samay Raina च्या शोमध्ये दाखवली खास Water Bottle!

सध्या सोशल मीडियावर कॉमेडियन समर रैनाचा 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) हा शो प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे. या शोच्या एका भागात बॉलिवूडची टॉप अभिनेत्री आलिया भट्ट पाहुणी म्हणून आली होती. शोदरम्यान आलियाने तर सर्वांचे लक्ष वेधलेच, पण त्याहूनही जास्त चर्चा रंगली ती तिच्या पाण्याच्या बाटलीची !शोमध्ये जेव्हा समरने आलियाला प्रोटीन ड्रिंक आणि पाणी ऑफर केले, तेव्हा आलियाने हसत उत्तर दिले, "माझ्याकडे माझी स्वतःची पाण्याची बाटली आहे." यावर समरने फिरकी घेत विचारले, "हे काय श्रीमंतांचं पाणी (अमिरोवाला पाणी) आहे का ?" तेव्हा आलियाने खुलासा केला की, हे साधं पाणी नसून 'इलेक्ट्रोलाइट्स'युक्त पाणी आहे. चला तर मग जाणून घेऊया आलियाच्या या स्पेशल पाण्याची काय वैशिष्ट्ये आहेत आणि हे पाणी प्रत्येकासाठी का महत्त्वाचे आहे.....म्हणून आलिया पिते 'इलेक्ट्रोलाइट्स'चं पाणी !स्टेजवर परफॉर्म करताना किंवा मोठ्या गर्दीसमोर असताना अनेकांना प्रचंड नर्व्हसनेस (भीती) जाणवतो, ज्यामुळे काही वेळा चक्कर येणे किंवा शुद्ध हरपण्याचा धोका असतो. आलियाने सांगितले की, हे इलेक्ट्रोलाइट्स पाणी शरीरातील ऊर्जेची पातळी टिकवून ठेवते आणि नर्व्हसनेसमुळे येणाऱ्या अस्वस्थतेपासून वाचवते..नक्की काय असतात इलेक्ट्रोलाइट्स ?वैज्ञानिक संशोधनानुसार, आपल्या शरीराला नीट काम करण्यासाठी सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराईड, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम यांसारख्या घटकांची गरज असते, यांनाच 'इलेक्ट्रोलाइट्स' म्हणतात.काम काय असतं? : हे घटक शरीरातील पेशींमध्ये पाण्याचे संतुलन राखतात. तसेच आपल्या नसा आणि स्नायूंचे कार्य सुरळीत चालवण्यासाठी मदत करतात.कमी झाल्यास काय होतं? : शरीरात इलेक्ट्रोलाइट्स कमी झाल्यास हात-पाय सुन्न होणे, थरथरणे, प्रचंड थकवा, डोकेदुखी किंवा जुलाब यांसारखे त्रास होतात. उन्हाळ्यात हा त्रास जास्त प्रमाणात जाणवतो..शरीरातील संतुलन का बिघडतं ?उन्हाळ्यात जास्त वेळ उन्हात राहिल्याने, जास्त घाम आल्याने किंवा डिहायड्रेशनमुळे (शरीरातील पाणी कमी झाल्याने) इलेक्ट्रोलाइट्स झपाट्याने कमी होतात. याशिवाय किडनीचे आजार, हाय बीपी किंवा हृदयाच्या समस्यांमुळेही हे संतुलन बिघडू शकते.तुम्हीही घरच्या घरी बनवू शकता हे 'स्पेशल पाणी'!आलियासारखं इलेक्ट्रोलाइट्स पाणी पिण्यासाठी तुम्हाला खूप पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. तुम्ही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने हे बनवू शकता:नारळ पाणी: निसर्गाकडून मिळालेले सर्वोत्तम इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक म्हणजे शहाळ्याचे पाणी (नारळ पाणी). यात भरपूर प्रमाणात इलेक्ट्रोलाइट्स असतात.घरगुती ओआरएस (ORS): अर्धा लीटर स्वच्छ पाणी घ्या. त्यात ३ चमचे साखर आणि पाव चमचा मीठ टाकून चांगले विरघळवून घ्या. तुमचे इलेक्ट्रोलाइट वॉटर तयार!त्यामुळे सेलिब्रिटी असो वा सामान्य माणूस, शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी आणि थकवा दूर करण्यासाठी हे पाणी वरदान ठरू शकते ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.