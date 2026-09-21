America Car Culture : अमेरिकेत मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू पाहून श्रीमंत समजू नका! भारतीय तरुणाने सांगितलं धक्कादायक वास्तव, पाहा VIRAL VIDEO

Public Transport and Car Dependency in America : भारतात एखादी व्यक्ती मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किंवा ऑडीसारख्या आलिशान कारमधून उतरली की, तिच्याकडे मोठी संपत्ती असणार, असा सहज समज केला जातो. मात्र, अमेरिकेतील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. तिथे महागड्या ब्रँडच्या कार रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात दिसत असल्या, तरी त्या कार चालवणारा प्रत्येक व्यक्ती श्रीमंत किंवा कोट्यधीश असेलच, असे नाही. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या संजय दासलानिया यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमधून याच वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे..भारतातून अमेरिकेकडे पाहताना वेगळे चित्रसंजय यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम व्हिडीओमध्ये सांगितले की, भारतात असताना त्यांना अमेरिकेतील जीवनशैली अत्यंत आलिशान असल्याचे वाटायचे. मात्र, अमेरिकेत वास्तव्यास आल्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्या मते, अमेरिकेत सुरक्षा रक्षक, विद्यार्थी, डिलिव्हरी कर्मचारी किंवा किमान वेतनावर काम करणारे लोकही कार वापरताना दिसतात. मात्र, त्यांच्याकडे कार असणे म्हणजे ते श्रीमंत आहेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही..Premium| Car Buying Guide : कार खरेदीचा निर्णय चुकू नये असे वाटत असेल, तर गाडी घेण्यापूर्वी या गोष्टी नक्की तपासा.सार्वजनिक वाहतुकीचा अभावसंजय यांनी अमेरिकेतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मुद्दाही मांडला. न्यूयॉर्क किंवा शिकागोसारख्या काही मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक तुलनेने चांगली असली, तरी अनेक शहरांमध्ये बस किंवा ट्रेनची सुविधा मर्यादित आहे. त्यांनी स्वतःच्या अनुभवाचे उदाहरण देताना सांगितले की, त्यांच्या परिसरात तासाला केवळ एक बस येते. ती बस चुकल्यास पुढील बससाठी तब्बल एक तास प्रतीक्षा करावी लागू शकते. विकेंडला ही समस्या आणखी वाढते..India EU FTA : खुशखबर ! कार्सच्या किमती आणखी कमी होणार; भारताच्या 'या' डील नंतर कार खरेदी करणाऱ्यांची होणार चांदी.त्यामुळे अनेक अमेरिकन शहरांमध्ये दैनंदिन वापरासाठी स्वतःची कार असणे ही चैनीपेक्षा गरज बनते. कामावर जाणे, किराणा खरेदी करणे किंवा इतर दैनंदिन कामांसाठी लांब अंतर पार करावे लागत असल्याने कारशिवाय जीवन कठीण होऊ शकते..मर्सिडीज-बीडब्ल्यू म्हणजे श्रीमंती नाही!संजय यांच्या मते, अमेरिकेच्या रस्त्यांवर दिसणाऱ्या मर्सिडीज किंवा बीएमडब्ल्यूंपैकी अनेक गाड्या जुन्या किंवा सेकंड-हँड असू शकतात. काही लोक या कार परवडणाऱ्या मासिक हप्त्यांवर घेतात. त्यामुळे कारचा ब्रँड पाहून एखाद्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावणे योग्य ठरणार नाही..सोशल मीडियावर चर्चेला उधाणसंजय यांच्या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी आपले अनुभव शेअर केले. काही भारतीयांनी अमेरिकेत सेकंड-हँड लक्झरी कार तुलनेने सहज उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. एका युजरने अमेरिकेतील कारची तुलना भारतातील आयफोनच्या उपलब्धतेशी केली. तर दुसऱ्या युजरने म्हटले की, भारतात कार अनेकदा संपत्तीचे प्रदर्शन मानली जाते; अमेरिकेत मात्र ती वेळेवर कामावर पोहोचण्यासाठी आवश्यक साधन ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.