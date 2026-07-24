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Car Stunt Video: धावत्या कारच्या छतावर बसून जीवघेणा स्टंट! Video Viral होताच पोलिसांची कारवाई, तरुणाने कान पकडून मागितली माफी

Youth sits on moving car roof for stunt: सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी धोकादायक कृत्य; कारच्या छतावर बसलेल्या तरुणाला पोलिसांची चपराक, कान पकडून माफी आणि भविष्यात कठोर कारवाईचा इशारा
Uttar Pradesh car stunt viral video

Uttar Pradesh car stunt viral video

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याच्या नादात एका तरुणाने राष्ट्रीय महामार्गावर जीवघेणा स्टंट केल्याची घटना समोर आली आहे. धावत्या कारच्या खिडकीतून बाहेर येत थेट कारच्या छतावर बसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अमरोहा पोलिसांनी संबंधित तरुणाचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई केली आहे.

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