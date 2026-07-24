Car Stunt Video: धावत्या कारच्या छतावर बसून जीवघेणा स्टंट! Video Viral होताच पोलिसांची कारवाई, तरुणाने कान पकडून मागितली माफी

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याच्या नादात एका तरुणाने राष्ट्रीय महामार्गावर जीवघेणा स्टंट केल्याची घटना समोर आली आहे. धावत्या कारच्या खिडकीतून बाहेर येत थेट कारच्या छतावर बसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अमरोहा पोलिसांनी संबंधित तरुणाचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई केली आहे..१७ सेकंदांचा धोकादायक स्टंटव्हायरल झालेल्या सुमारे १७ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण भरधाव वेगाने धावणाऱ्या कारची खिडकी उघडून बाहेर येताना दिसतो. त्यानंतर तो काळजी न करता कारच्या छतावर जाऊन बसतो. हा प्रकार सुरू असतानाही कार महामार्गावर वेगाने धावत होती. या स्टंटमुळे संबंधित तरुणासह इतर वाहनचालकांचाही जीव धोक्यात आला होता..आरोपीची ओळख पटलीव्हिडिओच्या आधारे पोलिसांनी वाहनाचा आणि चालकाचा शोध घेतला. तपासात कारचालक समीर (वय २१), रा. अतरपुरा, गजरौला, जिल्हा अमरोहा असल्याचे निष्पन्न झाले.पोलिसांनी समीरला ताब्यात घेऊन वाहनासह रजबपूर पोलीस ठाण्यात आणले. वाहतूक विभागाने मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवर दंडात्मक कारवाई करत वाहन जप्त केले..Torch Bus Viral Video: जीवघेणा प्रवास! केवळ टॉर्चच्या उजेडात धावली प्रवाशांनी भरलेली बस, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच खळबळ.Zero Civic Sense: काय चाललंय हे? चक्क सिग्नलवर गाडी उभी करून केलं मूत्रविसर्जन! किळसवाणा Viral Video.Thar Stunt Viral Video : धावत्या थारच्या टपावर उभं राहून नाचत होती मुलं; समोरुन ट्रक येताच ड्रायव्हरने ब्रेक मारला अन्... थरारक व्हिडिओ.Viral Video : रिलसाठी लाज सोडली, कारची काच खाली घेत तरुणीनं काढले कपडे; धक्कादायक व्हिडीओ समोर.कान पकडून मागितली माफीपोलीस कारवाईनंतर समीरने आपली चूक मान्य केली. सार्वजनिक रस्त्यावर स्टंट करून जीव धोक्यात घातल्याबद्दल त्याने पोलिसांसमोर कान पकडून माफी मागितली.गुन्हा दाखल; पोलिसांचा इशाराया प्रकरणी रजबपूर पोलीस ठाण्यात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.अमरोहा पोलिसांनी नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यांवर स्टंटबाजी न करण्याचे आवाहन केले आहे. स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्यांविरुद्ध भविष्यातही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.