Viral Video: बम बम भोले! भक्तिमय नृत्याचा व्हायरल व्हिडीओ, अनघा भगरेंनी केला शेअर

सोशल मीडियावर सध्या एक भक्तिमय नृत्याचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. भगरे गुरुजींची मुलगी आणि अभिनेत्री अनघा भगरे यांनी हा खास व्हिडीओ शेअर केला असून, त्यात एक व्यक्ती भक्तीत तल्लीन होऊन नृत्य करताना दिसत आहे. “बम बम भोले”च्या तालावर सादर केलेला हा नृत्याचा व्हिडीओ नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. .भक्ती आणि कला यांचा संगमया व्हिडीओत नृत्य करणारी व्यक्ती भक्तीच्या भावनेत पूर्णपणे रंगलेली दिसते. अनघा भगरेंनी हा व्हिडीओ शेअर करताना लिहिले, “मनापासून केलेला हा नृत्याचा अर्पण आहे.” त्यांच्या या पोस्टला चाहत्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी या भक्तिमय नृत्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी याला भक्ती आणि कलेचा सुंदर मिलाफ म्हटले आहे..सोशल मीडियावर व्हायरलहा व्हिडीओ शेअर होताच काही तासांतच लाखो व्ह्यूज मिळाले. नेटकऱ्यांनी कमेंट्सद्वारे अनघा आणि नृत्य करणाऱ्या कलाकाराचे अभिनंदन केले. अनघा यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडीओने भक्ती आणि कला यांचा अनोखा संगम दाखवला आहे..अभिनेत्री अनघा भगरे यांनी यापूर्वीही अनेकदा आपल्या अभिनयाने आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सद्वारे चाहत्यांचे मन जिंकले आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओने पुन्हा एकदा त्यांच्या अनोख्या शैलीची झलक दाखवली आहे. भक्ती, नृत्य आणि भावनांचा हा संगम पाहण्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की पाहा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.