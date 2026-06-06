Viral Video: रस्त्याच्या कडेला जादू करत होता मुलगा; व्हिडिओ पाहून आनंद महिंद्रा म्हणाले, ‘याला शोधा!’

सोशल माध्यमांवर दररोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होतात. काही व्हिडिओ केवळ मनोरंजन करत नाहीत तर संबंधित व्यक्तीचे आयुष्यच बदलून टाकतात. यापूर्वी कुंभमेळ्यातील मोनालिसा यांसारख्या घटनांमुळे गरिबीशी झुंज देणाऱ्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळाल्या होत्या. आता नैनितालमधील एका जादूगाराच्या व्हिडिओने उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या प्रतिभेची दखल घेत महिंद्रा यांनी त्याला सर्वांगीण मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे..व्हायरल व्हिडिओतली जादूनैनितालचा साहिल नावाचा हा मुलगा रस्त्यावर जादूचे प्रयोग करताना दिसतो. आनंद महिंद्रा यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर हा व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओत साहिल आत्मविश्वासाने प्रेक्षकांना आकर्षित करतो. त्याच्याजवळ फक्त एक छोटी लोखंडी वाटी, जादूची कांडी, नाणे आणि लाल रंगाचा छोटा चेंडू असतो. याच साध्या वस्तूंचा वापर करून तो आश्चर्यकारक प्रयोग सादर करतो..एका प्रयोगात तो चेंडू सहज गायब करतो आणि नंतर तो पुन्हा प्रकट करतो. दुसऱ्या प्रयोगात चेंडू एका वाटीतून दुसऱ्या वाटीत हलवतो. प्रयोगादरम्यान तो प्रेक्षकांशी सतत संवाद साधतो, ज्यामुळे वातावरणात हास्य आणि आश्चर्याची लहर निर्माण होते. एका प्रसंगात तो प्रेक्षकांच्या बुटातून, कानातून किंवा नाकातून नाणी काढल्याचा आभास निर्माण करतो. साहिलची नैसर्गिक सादरीकरण शैली आणि आत्मविश्वास पाहून आनंद महिंद्रा यांचा प्रभावित होणे स्वाभाविक होते..वर्षाला ४० लाख कमावतो, BMW मध्ये फिरतो... पण रात्री झोप लागत नाही; मग खरा श्रीमंत कोण? डॉक्टरांचा Video Viral.महिंद्रांची भावना आणि आवाहनव्हिडिओ शेअर करताना आनंद महिंद्रा यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, हा मुलगा अत्यंत प्रतिभावान आहे. केवळ शालेय अभ्यासात मदत करणे एवढेच त्यांचे ध्येय नाही, तर साहिलच्या जादूच्या आवडीला प्रोत्साहन देऊन त्याला जगातील श्रेष्ठ जादूगारांपैकी एक बनवण्याची इच्छा आहे. “तो अजूनही नैनितालच्या रस्त्यावर काम करत असेल तर त्याच्याशी आणि त्याच्या पालकांशी संपर्क साधण्यास कोणी मदत करू शकेल का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..लोकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रियामहिंद्रा यांच्या या आवाहनाला नेटकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत त्यांचे आभार मानले. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, तो माहिती काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचे काही नातेवाईक हल्द्वानीमध्ये राहतात, त्यांच्याकडून तो साहिलची माहिती घेणार आहे. दुसऱ्या एका व्यक्तीने म्हटले की, देवाच्या आशीर्वादाने या मुलाचे नशीब पालटले असावे. अशा अनेक सकारात्मक प्रतिक्रियांमुळे हा विषय अधिक चर्चेत आला आहे..Viral Video: रस्त्यावर दिसलं अनोखं दृश्य! बकरीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.