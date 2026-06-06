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Viral Video: रस्त्याच्या कडेला जादू करत होता मुलगा; व्हिडिओ पाहून आनंद महिंद्रा म्हणाले, ‘याला शोधा!’

Anand Mahindra Offers Support to Talented Nainital Street Magician : कुंभमेळ्यातील मोनालिसानंतर आता रस्त्यावरील जादूगार साहिलचा व्हिडिओ व्हायरल; नेटकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात महिंद्रांचे आवाहन आणि मदतीची नवी आशा
Anand Mahindra Moved by Viral Video of Young Nainital Street Magician, Offers Support

Anand Mahindra Moved by Viral Video of Young Nainital Street Magician, Offers Support

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोशल माध्यमांवर दररोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होतात. काही व्हिडिओ केवळ मनोरंजन करत नाहीत तर संबंधित व्यक्तीचे आयुष्यच बदलून टाकतात. यापूर्वी कुंभमेळ्यातील मोनालिसा यांसारख्या घटनांमुळे गरिबीशी झुंज देणाऱ्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळाल्या होत्या. आता नैनितालमधील एका जादूगाराच्या व्हिडिओने उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या प्रतिभेची दखल घेत महिंद्रा यांनी त्याला सर्वांगीण मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

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