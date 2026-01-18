Trending News

Viral Video : जावई पहिल्यांदाच सासुरवाडीला गेला, सासरच्यांनी बनवले तब्बल १३०० हून अधिक खाद्यपदार्थ, बनला चर्चेचा विषय; व्हिडिओ व्हायरल

Sankranti Feast : गोदावरी डेल्टाच्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचे दर्शन या भव्य मेजवानीतून घडले.जोडप्याला १२ भेटवस्तू देण्यात आल्या, ज्या वर्षातील १२ महिन्यांचे प्रतीक होत्या. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर कौतुकासोबत टीकेच्याही प्रतिक्रिया उमटल्या.
Yashwant Kshirsagar
भारतात जावई पहिल्यांदा सासुरवाडीला येणे हे एखाद्या उत्सवापेक्षा कमी नसते. संपूर्ण कुटुंब जावयाचे स्वागत करण्यात सहभागी असते. लोक त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम व्यवस्था करतात आणि त्याचे स्वागत करतात. परंतु कधीकधी, हे स्वागत मर्यादा ओलांडते. आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील एका गावात असेच घडले. एका कुटुंबाने मकर संक्रांतीसाठी जावयाला आणि मुलीला पहिल्यांदाचा घरी बोलालवले. पारंपारिक स्वागत इतके भव्य होते की हा कार्यक्रम जवळपासच्या अनेक गावांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला.

