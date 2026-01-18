Viral Video : जावई पहिल्यांदाच सासुरवाडीला गेला, सासरच्यांनी बनवले तब्बल १३०० हून अधिक खाद्यपदार्थ, बनला चर्चेचा विषय; व्हिडिओ व्हायरल

भारतात जावई पहिल्यांदा सासुरवाडीला येणे हे एखाद्या उत्सवापेक्षा कमी नसते. संपूर्ण कुटुंब जावयाचे स्वागत करण्यात सहभागी असते. लोक त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम व्यवस्था करतात आणि त्याचे स्वागत करतात. परंतु कधीकधी, हे स्वागत मर्यादा ओलांडते. आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील एका गावात असेच घडले. एका कुटुंबाने मकर संक्रांतीसाठी जावयाला आणि मुलीला पहिल्यांदाचा घरी बोलालवले. पारंपारिक स्वागत इतके भव्य होते की हा कार्यक्रम जवळपासच्या अनेक गावांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला..आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील अडुर गावात, एका कुटुंबाने त्यांची मुलगी, कीर्तिश्री आणि जावई बोड्डू साई शरथ यांचे पहिल्यांदाच घरी स्वागत केले. त्यांची पालकांच्या घरी पहिली भेट संस्मरणीय बनवण्यासाठी, कुटुंबाने एका भव्य स्वागत समारंभाची योजना आखली. .पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, कुटुंबाने या प्रसंगी १,३७४ पदार्थांचे जेवण आणि मिठाई तयार केली. ही विस्तृत मेजवानी गोदावरी डेल्टाच्या समृद्ध खाद्य संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे, जी त्याच्या उदार पाककृती आणि उत्सवी पाककृतींसाठी प्रसिद्ध आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्वागत संदेशांसह सजवलेले फलक लावण्यात आले होते, ज्यामुळे कार्यक्रमाला वैयक्तिक आणि भावनिक स्पर्श मिळाला. हे सर्व स्पष्टपणे जोडप्याला खास वाटण्यासाठी केलेले प्रयत्न दर्शवते..सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये नवविवाहित जोडपे एकत्र बसलेले दिसत आहेत, त्यांच्या समोर जेवण ठेवले आहे. कॅमेरा हळूहळू टेबलांवर व्यवस्थित मांडलेल्या पदार्थांच्या रांगांवर फिरतो. मेनूमध्ये बिर्याणी आणि बर्गर, तळलेले नाश्ता, ताक, ताजे ज्यूस, मिठाई, फळे, घरगुती नाश्ता आणि इतर अनेक स्वादिष्ट पदार्थांचा समावेश होता. जवळच्या विविध भागातून काही खास पदार्थ आणले गेले. .कुटुंबाने भोजनाव्यतिरिक्त जावई आणि मुलीला १२ भेटवस्तू देखील दिल्या. या भेटवस्तू वर्षाच्या बारा महिन्यांचे प्रतीक होत्या आणि नवविवाहित जोडप्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी दिल्या जात होत्या..Yogi Adityanath Video: मला चिप्स पाहिजेत!’ चिमुकल्याची निरागस मागणी ऐकून CM योगी आदित्यनाथही हसले; व्हिडिओ व्हायरल.लोकांनी व्यक्त केला आनंदव्हिडिओ व्हायरल होताच, लोकांनी आपापल्या टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली. एका युजरे लिहिले, "याचा अर्थ काय? किमान ते गरीब मुलांना काही मिठाई वाटू शकला असते, तर ते आनंदी झाले आशीर्वादही मिळाले असते." दुसऱ्या युजरने म्हटले की, "मला पहायचे आहे की तो हे सर्व कसे सहन करेल." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "हुंडा मागितल्यावर हेच लोक रडतात." दुसऱ्याने म्हटले, "गोदावरी जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी असा दिखाऊपणा सामान्य आहे. मला समजत नाही की यामुळे समाजाला काय संदेश जातो." दुसऱ्या एकाने असेही म्हटले आहे की, "मला असे वाटते की सुनेचाही कधीतरी असाच आदर केला जाऊ शकेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.