Viral Video: मुख्याध्यापिकेने तर हद्द ओलांडली! वर्गातच विद्यार्थिनींकडून सेवा; सोशल मीडियावर संताप, व्हिडिओ व्हायरल

आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील एका सरकारी आदिवासी आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापिकेला वर्गात विद्यार्थ्यांकडून पायांची मालिश करून घेताना दाखविणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तिला निलंबित करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत मुख्याध्यापिकेवर कारवाई कायम राहील..ही घटना मेलियापुट्टी मंडळातील बंदपल्ली कन्या आदिवासी आश्रम शाळेत घडली. व्हिडिओमध्ये मुख्याध्यापिका खुर्चीवर बसून मोबाईल फोनवर बोलताना दिसत आहेत, तर दोन विद्यार्थिनी त्यांच्या पायांची मालिश करत आहेत. हा व्हिडिओ समोर येताच शिक्षण विभागाने त्वरित दखल घेतली..कारणे दाखवा नोटीसएकात्मिक आदिवासी विकास संस्थेचे (आयटीडीए) सीतामपेटा प्रकल्प अधिकारी पवार स्वप्नील जगन्नाथ यांनी मुख्याध्यापिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. चौकशीदरम्यान मुख्याध्यापिकेने आपले स्पष्टीकरण दिले. त्यात त्यांनी सांगितले की, त्यांना गुडघेदुखीचा त्रास आहे आणि त्या दिवशी शाळेत येताना पडल्या होत्या. विद्यार्थिनींनी फक्त मदत केली असून, व्हिडिओने वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडली आहे..फडणवीस बसायला गेले अन् खुर्ची मोडली, व्यासपीठावर उडाला गोंधळ; VIDEO VIRAL.चौकशीचे आदेशमात्र, व्हिडिओची सत्यता आणि घटनेची गांभीर्यता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी नव्याने चौकशीचे आदेश दिले. मुख्याध्यापिकेला तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, चौकशी अहवाल येईपर्यंत त्या शाळेत काम करू शकणार नाहीत. आयटीडीए अधिकाऱ्यांनी ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक कामे सांगणे किंवा त्यांच्याकडून अशी सेवा करून घेणे हे शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) थेट उल्लंघन आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक वेळ आणि अधिकार यांचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी कठोर नियम आहेत. अशा घटनांमुळे शिक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..यापूर्वीही आंध्र प्रदेशात अशा घटना घडल्यायापूर्वीही आंध्र प्रदेशात अशा घटना घडल्या आहेत. याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील रंगमपेटा मंडळातील वेंकटपुरम गावातील एका सरकारी शाळेत शिक्षिकेला विद्यार्थ्यांकडून गाडी धुण्यास आणि वैयक्तिक कामे करून घेण्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या प्रकरणातही संबंधित शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले होते..'आमचे पैसे परत करा...' माधुरी दीक्षितवर चाहते नाराज, ड्रीम गर्लने असं काय केलं? VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.