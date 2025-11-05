Trending News

Viral Video: मुख्याध्यापिकेने तर हद्द ओलांडली! वर्गातच विद्यार्थिनींकडून सेवा; सोशल मीडियावर संताप, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Incident Raises Questions on Student Rights | मुख्याध्यापिकेच्या वर्तनावर संताप व्यक्त करण्यात आला. विद्यार्थिनींकडून सेवा घेतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील एका सरकारी आदिवासी आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापिकेला वर्गात विद्यार्थ्यांकडून पायांची मालिश करून घेताना दाखविणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तिला निलंबित करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत मुख्याध्यापिकेवर कारवाई कायम राहील.

