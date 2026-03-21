Trending News

IPS Aparna Kaushik Video: कोण आहेत IPS अपर्णा कौशिक? १८ लाखांचे पॅकेज सोडून बनल्या 'लेडी सिंघम'; 'बॉडी शेमिंग'मुळे नवा वाद!

IPS Aparna Kaushik Body Shaming Controversy Viral Video: कर्तव्यदक्ष IPS अधिकाऱ्यावर घाणेरड्या कमेंट्स; ट्रोलर्सवर कारवाईची मागणी
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिर्झापूरच्या पोलीस अधीक्षक (SP) अपर्णा कौशिक या सध्या चर्चेत आहेत, मात्र दुर्दैवाने याचे कारण त्यांचे शौर्य नसून सोशल मीडियावर झालेली 'बॉडी शेमिंग' (Body Shaming) आहे. एका कर्तव्यदक्ष महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला त्यांच्या शारीरिक ठेवणीवरून ट्रोल करणाऱ्या विकृत मानसिकतेवर आता देशभर संताप व्यक्त केला जात आहे.

ही घटना १३ मार्च रोजी घडली, जेव्हा त्यांनी एका गोतस्कराच्या अटकेनंतर पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेचा व्हिडिओ मिर्झापूर पोलिसांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला, ज्यावर काही नेटकऱ्यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन कमेंट्स केल्या.

Loading content, please wait...
