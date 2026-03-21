IPS Aparna Kaushik Video: कोण आहेत IPS अपर्णा कौशिक? १८ लाखांचे पॅकेज सोडून बनल्या 'लेडी सिंघम'; 'बॉडी शेमिंग'मुळे नवा वाद!

1. मिर्झापूरच्या पोलीस अधीक्षक अपर्णा कौशिक यांना सोशल मीडियावर 'बॉडी शेमिंग'चा सामना करावा लागला आहे. 2. त्यांच्या शारीरिक ठेवणीवरून ट्रोल करणाऱ्या विकृत मानसिकतेवर देशभर संताप व्यक्त केला जात आहे. 3. या घटनेनंतर प्रशासनाला कमेंट सेक्शन बंद करावा लागला. 4. अपर्णा कौशिक यांनी १८ लाखांचे पॅकेज सोडून आयपीएस अधिकारी बनण्याचा निर्णय घेतला होता. 5. सायबर सेल आता आक्षेपार्ह कमेंट्स करणाऱ्यांचा शोध घेत आहे..मिर्झापूरच्या पोलीस अधीक्षक (SP) अपर्णा कौशिक या सध्या चर्चेत आहेत, मात्र दुर्दैवाने याचे कारण त्यांचे शौर्य नसून सोशल मीडियावर झालेली 'बॉडी शेमिंग' (Body Shaming) आहे. एका कर्तव्यदक्ष महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला त्यांच्या शारीरिक ठेवणीवरून ट्रोल करणाऱ्या विकृत मानसिकतेवर आता देशभर संताप व्यक्त केला जात आहे.ही घटना १३ मार्च रोजी घडली, जेव्हा त्यांनी एका गोतस्कराच्या अटकेनंतर पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेचा व्हिडिओ मिर्झापूर पोलिसांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला, ज्यावर काही नेटकऱ्यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन कमेंट्स केल्या..तथ्य आणि वाद: काय घडले नेमके?व्हिडिओ व्हायरल: गुन्हेगाराची माहिती देत असतानाचा अपर्णा कौशिक यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, मात्र लोकांनी त्यांच्या कामाऐवजी त्यांच्या शरीराच्या ठेवणीवर (Body Structure) आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली.कमेंट सेक्शन बंद: ट्रोलिंग इतकी वाढली की प्रशासनाला अखेर कमेंट सेक्शन बंद करावा लागला.जनतेचा संताप: सोशल मीडियावर आता याविरुद्ध मोठी मोहीम सुरू झाली आहे. "जर एक आयपीएस अधिकारी सुरक्षित नसेल, तर सामान्य महिलांचे काय?" असा सवाल नागरिक विचारत असून अशा ट्रोलर्सवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे..अपर्णा कौशिक यांचा प्रेरणादायी प्रवासअपर्णा कौशिक या केवळ एक अधिकारी नाहीत, तर त्या अनेक तरुणांसाठी आदर्श आहेत. पोलीस दलात येण्यापूर्वी त्या गुरुग्राममधील एका नामांकित खाजगी कंपनीत बिझनेस ॲनलिस्ट होत्या. त्यांना वार्षिक सुमारे १८ लाख रुपयांचे पॅकेज मिळत होते, पण देशसेवेच्या ओढीने त्यांनी ही आलिशान नोकरी सोडली.जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि २०१५ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी बनल्या. यापूर्वी त्यांनी मेरठ, कासगंज आणि औरैया यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये आपली सेवा बजावली आहे..एक गंभीर सामाजिक प्रश्नएकीकडे आपण महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे उच्च पदस्थ महिला अधिकाऱ्यालाही अशा मानसिकतेचा सामना करावा लागतो, हे खेदजनक आहे. आयपीएस अपर्णा कौशिक यांनी नेहमीच गुन्हेगारांविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत, त्यामुळे अशा ट्रोलिंगने त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणार नाही, असे मत त्यांचे समर्थक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून, सायबर सेल अशा आक्षेपार्ह कमेंट्स करणाऱ्यांचा शोध घेत आहे.