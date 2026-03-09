Arshdeep Singh Viral Reel: “पाजी कदी हसही लिया करो!”, ‘जस्टिस फॉर सॅमसन’; वर्ल्ड कपनंतर अर्शदीपची गंभीर-सॅमसनसोबतची रील व्हायरल

Arshdeep Singh Sanju Samson Reel Viral: टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा आनंद सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. मैदानावर विजयाचा जल्लोष सुरू असतानाच वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने आपल्या मजेशीर रील्सने चाहत्यांचे लक्ष वेधले. काही मिनिटांतच पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओंमध्ये त्याच्यासोबत संजू सॅमसन आणि कोच गौतम गंभीर दिसत आहेत. “जस्टिस फॉर सॅमसन”पासून ते “पाजी कदी हसही लिया करो” पर्यंतचे डायलॉग असलेल्या या रील्स आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्यांना भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे..भारताने अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला 96 धावांनी पराभूत करून भारत राष्ट्रीय क्रिकेट संघासाठी ऐतिहासिक विजय मिळवला. सामना संपल्यानंतरच्या मुलाखतीत अर्शदीपने सांगितले की त्याने आधीच अनेक रील्सच्या आयडिया तयार ठेवल्या होत्या..Ishan Kishan Girlfriend: ऑरेंज टँक टॉप, साधी जीन्स; वर्ल्ड कप विजयानंतर ईशान किशनसोबत दिसलेली गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया आहे तरी कोण? Video Viral.‘जस्टिस फॉर सॅमसन’ची चर्चाअर्शदीपची पहिली रील संजू सॅमसनसोबत होती. या व्हिडिओमध्ये अर्शदीप मजेत म्हणतो, “पाजी, जस्टिस मिल गया.” सोशल मीडियावर काही दिवसांपासून ‘Justice for Samson’ असा ट्रेंड सुरू होता. कारण अनेक चाहत्यांना वाटत होतं की संजू सॅमसनला भारतीय संघात पुरेशी संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही रील पाहिल्यानंतर चाहत्यांमध्येही मजेशीर चर्चा सुरू झाली.या वर्ल्ड कपमध्ये संधी मिळाल्यानंतर सॅमसनने अप्रतिम प्रदर्शन केले. अंतिम सामन्यात त्याने फक्त 46 चेंडूत 89 धावा करून भारताच्या मोठ्या विजयात महत्त्वाची भूमिका निभावली. याआधीही त्याने स्पर्धेत सातत्याने चांगल्या खेळी केल्या होत्या. त्यामुळे चाहत्यांनी 'सॅमसनसाठी न्याय' असा आनंद व्यक्त केला..‘गौती भाई, थोडं हसा ना’यानंतर अर्शदीपने आणखी एक रील पोस्ट केली, यावेळी त्याच्यासोबत भारतीय संघाचा कोच गौतम गंभीर होता. गंभीर नावाप्रमाणे नेहमीच शांत आणि गंभीर स्वभावासाठी ओळखला जातात. पण या रीलमध्ये तो हसताना दिसला आणि चाहत्यांना हा क्षण खूप आवडला.बुमराहसोबत खास क्षणअंतिम सामन्यात अप्रतिम गोलंदाजी करत 'प्लेअर ऑफ द मॅच' ठरलेल्या जसप्रीत बुमराहसोबत अर्शदीपने रील तयार केली. त्यात मोहम्मद सिराजही आपल्याला दिसतो. या तिघांचा हा लहान व्हिडिओ चाहत्यांमध्ये खूपच लोकप्रिय ठरला..ईशान किशनसोबतही मजेशीर व्हिडिओअर्शदीपने ईशान किशनसोबत आणखी एक रील तयार केली. या व्हिडिओमध्ये त्या दोघांनी एका प्रसिद्ध बिहारी गाण्याची ओळ आनंदाने गायली. वर्ल्ड कपमध्ये ईशान किशननेही उत्कृष्ट फलंदाजी करून संघाच्या विजयात योगदान दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं..T20 World Cup विजयानंतर दिसली धोनी-गंभीरची बाँडिंग! कॅप्टनकूलच्या 'त्या' पोस्टवर गौतमने केली कमेंट; 'तुला पाहून....अर्शदीपची खास रीलशेवटी अर्शदीपने स्वतःची एक रीलही पोस्ट केली आहे. त्यात त्याने भारताने सलग दोनदा टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप जिंकल्याचा अभिमान व्यक्त केलाय. त्याचवेळी त्याने मजेत म्हटलंय, “पहिल्यांदा खूप छान वाटलं, म्हणून आम्ही ते पुन्हा करून दाखवलं.”भारतीय संघाच्या या ऐतिहासिक विजयाबरोबरच अर्शदीपच्या मजेशीर रील्सनेही चाहत्यांचं चांगलंच मनोरंजन केलं. त्यामुळे हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.