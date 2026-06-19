Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद

सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे. या क्लिपमध्ये एक भारतीय तरुण ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाशी अत्यंत अस्वस्थ करणारी वर्तणूक करताना दिसतो. घटनेमुळे नेटकऱ्यांनी तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत..कोलकात्यातील घटनाऑस्ट्रेलियन पर्यटक मार्को याने आपल्या @marcoroams या इंस्टाग्राम खात्यावर हा व्हिडिओ शेअर केला. त्याच्या माहितीनुसार, ही घटना कोलकाता शहरात घडली. कच्च्या रस्त्यावर चालत असलेल्या मार्कोला एक रिक्षावाला तरुण अचानक गालावर पप्पी देण्याची मागणी करतो. व्हिडिओत स्पष्ट दिसते की, तो तरुण मार्कोचा हात पकडून आपला गाल पुढे करत आहे..Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं.मार्कोने स्पष्ट नकार दिला तरी तरुणाने हट्ट सोडला नाही. “मी तुला किस करू का? नाही... माफ कर, मी समलिंगी नाही,” असे म्हणत मार्कोने त्याला दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरुणाने त्याचा हात धरून जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मार्को कसाबसा तिथून सुटका करून घेतो..पर्यटकाची तीव्र प्रतिक्रियाव्हिडिओच्या शेवटी मार्को रागावलेल्या स्वरात म्हणतो, “व्वा! माझ्यापेक्षा लहान मुलं माझा लैंगिक छळ करत आहेत.” त्याने व्हिडिओला जोडलेल्या कॅप्शनमध्ये लिहिले, “भारतीय मुलांना नेहमी मीच किस करावं असं का वाटतं?” तसेच त्यात भारतीय मुलींना देखील स्पष्टवक्त्या होण्याची इच्छा व्यक्त केली..नेटकऱ्यांमध्ये दोन मतंव्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कमेंट्समध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आल्या. अनेक भारतीय नागरिकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यांनी परदेशी पर्यटकाची माफी मागितली आणि “प्रत्येक भारतीय असा नसतो” असे स्पष्ट केले. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी जागरूकता निर्माण करण्याची गरज देखील अनेकांनी बोलून दाखवली..दुसरीकडे, काही वापरकर्त्यांनी मार्कोच्या कॅप्शनवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे संपूर्ण देशाची बदनामी करणे योग्य नाही. एका कमेंटमध्ये म्हटले आहे की, काही परदेशी पर्यटक मुद्दाम अशा घटना शोधतात आणि त्याद्वारे व्ह्यूज मिळवण्यासाठी देशाची प्रतिमा बिघडवतात..Viral Video : गाय सात दिवस शेतात गोलच फिरत राहिली; गावकऱ्यांना वाटला चमत्कार, पण सत्य काही वेगळंच निघालं... दर्शनासाठी गर्दी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.