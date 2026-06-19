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Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद

Australian Tourist's Kolkata Harassment Video Triggers Online Debate : इंस्टाग्रामवर शेअर झालेल्या व्हिडिओनंतर भारतीय तरुणाच्या वर्तनाचा निषेध, काहींचा मार्कोच्या कॅप्शनवर आक्षेप; एका घटनेतून संपूर्ण देशाची बदनामी योग्य का, यावर मतभेद
Australian Tourist Harassed in Kolkata? Viral Video Sparks Massive Online Debate

Australian Tourist Harassed in Kolkata? Viral Video Sparks Massive Online Debate

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे. या क्लिपमध्ये एक भारतीय तरुण ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाशी अत्यंत अस्वस्थ करणारी वर्तणूक करताना दिसतो. घटनेमुळे नेटकऱ्यांनी तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत.

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