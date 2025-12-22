Trending News

Viral Video: धावत्या रिक्षात कपलचा सुरु होता रोमान्स, लाईव्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला अन्...

Couple Viral Video : सोशल मीडियामुळे खासगी क्षणही काही मिनिटांत व्हायरल होत आहेत. धावत्या ऑटो-रिक्षात कपलचा रोमान्स कॅमेऱ्यात कैद झाला. बाईकस्वाराने हा व्हिडिओ शूट करून सोशल मीडियावर पोस्ट केला.
Yashwant Kshirsagar
Auto Rickshaw Viral Video : सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.प्रत्येक लहान-मोठी घटना काही मिनिटांतच व्हायरल होते. लोक विचार न करता केवळ त्यांच्या आनंदाचेच नव्हे तर त्यांच्या वैयक्तिक व्हिडिओ कॅप्चर करतात आणि ते सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. पण कधीकधी या कृती लोकांना अस्वस्थ करतात विशेषतः जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी अशा कृती जेव्हा केल्या जातात.

