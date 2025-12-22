Viral Video: धावत्या रिक्षात कपलचा सुरु होता रोमान्स, लाईव्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला अन्...

Auto Rickshaw Viral Video : सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.प्रत्येक लहान-मोठी घटना काही मिनिटांतच व्हायरल होते. लोक विचार न करता केवळ त्यांच्या आनंदाचेच नव्हे तर त्यांच्या वैयक्तिक व्हिडिओ कॅप्चर करतात आणि ते सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. पण कधीकधी या कृती लोकांना अस्वस्थ करतात विशेषतः जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी अशा कृती जेव्हा केल्या जातात..सार्वजनिक ठिकाणी योग्य वर्तवणूक असणे ही एक महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी मानली जाते, परंतु आजकाल काही लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. असाच एक प्रकार अलीकडेच सोशल मीडियावर समोर आला, ज्याने लोकांचे लक्ष वेधले आणि तो चर्चेचा विषय बनला..संपूर्ण प्रकरण काय आहे?@Marwadi_girl0 नावाच्या अकाउंटवरून X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. या व्हिडिओमध्ये, एक मुलगा आणि एक मुलगी ऑटो-रिक्षात प्रवास करत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, धावत्या ऑटो-रिक्षात लिप-लॉकिंग करताना दिसत आहेत.एका बाईकस्वाराने त्यांचे हे चाळे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्ड केले आणि नंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. आता तो इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत आहे ..Viral Video : धक्कादायक ! धावत्या नमो भारत एक्सप्रेसमध्ये जोडप्याने ठेवले शरीरसंबंध, व्हिडिओ व्हायरल.व्हिडिओ का व्हायरल होत आहे?हा व्हिडिओ व्हायरल होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तो सार्वजनिक ठिकाणी रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. ऑटो रिक्षा ही एक सामान्य सार्वजनिक वाहतूक आहे जी दररोज अनेक लोक वापरतात. हे वर्तन लोकांना धक्कादायक वाटले. व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले होते की, "त्यांनी ऑटोला ओयो समजले आहे." ही ओळ विनोदी वाटत आहे त्यामुळे सोशल मीडियावर लोकांमध्ये लोकप्रिय झाली .सोशल मीडियावरील मजेदार प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तो अनेक यूजर्सनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी याला शिष्टाचाराचे उल्लंघन म्हटले. काहींनी विनोदी कमेंट्स केल्या आहेत. तर काहींनी म्हटले की प्रेमाचे स्वतःचे स्थान असते, परंतु सार्वजनिक ठिकाणांनाही मर्यादा असतात. आजकाल लोक लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी काहीही करण्यास तयार असतात असे अनेक यूजर्सनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.