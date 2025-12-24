Trending News

Viral Video: असाही अज्ञात रामभक्त! अयोध्येतील राम मंदिरात ३० कोटी रुपयांची सोने-चांदी-हिऱ्यांनी जडवलेली भव्य राममूर्ती अर्पण

Ayodhya Ram Temple news : अयोध्येतील राम मंदिराच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनापूर्वी श्रद्धेचा अभूतपूर्व आविष्कार; कर्नाटकातील अज्ञात रामभक्ताकडून २५ ते ३० कोटी रुपयांची सोने-चांदी-हिऱ्यांनी जडवलेली भव्य राममूर्ती मंदिराला दान
Ayodhya Temple Viral Video

Ayodhya Ram Temple

Sandip Kapde
Ayodhya Temple Viral Video: अयोध्येतील श्री राम मंदिरात लवकरच एक अत्यंत भव्य आणि मौल्यवान मूर्ती स्थापित होणार आहे. ही मूर्ती सोने, चांदी, हिरे आणि इतर मौल्यवान रत्नांनी जडवलेली असून तिची किंमत सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपये इतकी आहे. कर्नाटकातील एका भक्ताने ही मूर्ती राम मंदिराला दान केली आहे. त्याने आपले नाव देखील गुपीत ठेवले आहे. दक्षिण भारतीय शैलीतील कारागिरीने तयार झालेली ही मूर्ती १० फूट उंच आणि ८ फूट रुंद आहे. तिचे वजन अंदाजे ५ क्विंटल असावे, असे सांगितले जात आहे.

