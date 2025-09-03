Elephant Video : हाथी राजा किधर चले! हत्तीच्या गोंडस पिल्लूने जिंकली लाखो मने, क्यूट व्हिडिओ व्हायरल

गोंडस हत्तीच्या पिल्लूचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.त्याच्या खोडकर कृतीने लाखो नेटकऱ्यांची मने जिंकली आहेत.हा व्हिडिओ पाहून प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हसू येतेच.Trending Video : एका लहानशा हत्तीच्या पिल्लूने आपल्या खट्याळपणाने सोशल मीडियावर धमाल उडवली आहे. हा गोंडस व्हिडिओ सध्या नेटकऱ्यांचे मन जिंकत आहे. या व्हिडिओत एक व्यक्ती या चिमुकल्या हत्तीला प्रेमाने जवळ बोलवते पण हे खोडकर पिल्लू मस्तीच्या मूडमध्ये आहे. पळत येऊन त्या व्यक्तीच्या मिठीत जाण्याऐवजी ते चक्क बाजूला सरकते आणि आपल्या गोंडसपणाने सर्वांना हसवते..त्याचा हा नटखटपणा पाहून कोणाच्याही चेहऱ्यावर हसू फुलेल. या पिल्लूच्या निरागस कृतीने नेटकऱ्यांना भुरळ घातली आहे. त्याची चपळाई, खोडकर नजर आणि खट्याळ हावभाव यांनी लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला असून त्यावर हजारो कमेंट्स आणि शेअर्सचा वर्षाव होत आहे..बदला घ्यावा तर असा! CEO बनवलं नाही म्हणून महिलेनं असा काढला वचपा; तीच कंपनी विकत घेऊन बॉससोबत केलं धक्कादायक कृत्य, घटना व्हायरल."हे पिल्लू तर खूपच क्यूट आहे", "याची मस्ती पाहून हसू आवरत नाही!" अशा प्रतिक्रिया नेटकरी व्यक्त करत आहेत. काहींनी तर या पिल्लूला ‘सोशल मीडियाचा नवा स्टार’ असेही संबोधले आहे.हत्तीचे पिल्लू सहसा त्यांच्या प्रेमळ आणि खेळकर स्वभावासाठी ओळखले जाते, पण या पिल्लूने आपल्या अनोख्या अंदाजाने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे..World Video : 125 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ व्हिडिओ, नक्की पाहा...हा व्हिडिओ पाहताना प्राण्यांच्या निष्पापपणाचा अनुभव येतो. नेटकऱ्यांनी या पिल्लूच्या खोडकरपणाला ‘क्यूटनेस ओव्हरलोड’ असेही म्हटले आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुमच्या चेहऱ्यांवरी नक्कीच हसू येईल आणि तुमचा मूड फ्रेश होईल..FAQs What is the viral video about?व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?हा व्हिडिओ एका गोंडस हत्तीच्या पिल्लूचा आहे, जो खोडकरपणे एका व्यक्तीच्या मिठीत जाण्याऐवजी बाजूला पळतो आणि मस्ती करतो.Why is the baby elephant video so popular?हत्तीच्या पिल्लूचा व्हिडिओ इतका लोकप्रिय का आहे?पिल्लूचा नटखट आणि गोंडस स्वभाव, त्याची चपळाई आणि खेळकर हावभाव यामुळे हा व्हिडिओ लोकांना आवडतोय.Where can I watch this viral elephant video?हा व्हायरल हत्तीचा व्हिडिओ कुठे पाहू शकतो?हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर, विशेषतः यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर उपलब्ध आहे.How are people reacting to the video?लोक या व्हिडिओला कशी प्रतिक्रिया देत आहेत?नेटकरी या पिल्लूच्या क्यूटनेसवर फिदा आहेत आणि हजारो कमेंट्स, लाईक्स व शेअर्स करत आहेत.Is this baby elephant from a zoo or the wild?हे हत्तीचे पिल्लू प्राणीसंग्रहालयातील आहे की जंगलातील?व्हिडिओतून हे स्पष्ट होत नाही, पण अशा पिल्लांचे व्हिडिओ सहसा प्राणीसंग्रहालयातून किंवा संरक्षित क्षेत्रातून येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.