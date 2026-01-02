Baby Elephant Viral Video: चिखलात उड्या, मस्ती अन् मजा! हत्तींच्या पिल्लांचा मजेदार व्हिडिओ पाहून दिवस बनेल खास

Baby elephant viral video: बालिशपणा हा केवळ मानवांपुरता मर्यादित नाही, तर तो विविध प्राण्यांमध्येही दिसून येतो आणि वेळोवेळी तो दिसून येतो. अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, जो अतिशय गोंडस आणि हृदयस्पर्शी आहे. या व्हिडिओमध्ये, दोन हत्तीचे पिल्ले लहान मुलांसारखे चिखलात खेळताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ कोणत्याही प्राणीसंग्राहलयातील नाही तर जंगलातील आहे. जिथे पावसाळ्यानंतर, एका चिखलाच्या टेकडीचे रूपांतर हत्तींच्या पिल्लांसाठी स्लाइड्स असलेल्या प्ले ग्राउंडसारखे झाले आहे. .व्हायरल व्हिडिओत एक हत्ती उतारावर उभा असल्याचे तुम्हाला दिसते, तर दुसरा झोपलेला, खाली सरकण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्याप्रमाणे मुले उद्यानात घसरतात, त्याचप्रमाणे लहान हत्ती चिखलाच्या उतारावरून एक एक करून खाली घसरताना दिसत आहे. या दृश्यातून दिसून येते की हत्ती केवळ शक्तिशाली नसून भावनांनी भरलेले असतात. त्यांना मजा करायलाही आवडते. त्यांचे चिखलाने माखलेले शरीर आणि खेळकर कृत्ये पाहून तुम्हाला तुमच्या बालपणीची आठवण येईल, जेव्हा तुम्हीही पावसाळ्यानंतर चिखलात मजा कराल..हत्तीच्या पिल्लांचे प्ले ग्राउंडहा मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर @Axaxia88 या अकाउंटने शेअर केला आहे. ज्याला कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "शरारती छोटे हत्ती अतिशय मजेदार स्लाइड्ससह चिखलाच्या टेकडीला खेळाच्या मैदानात बदलतात." जवळजवळ एक मिनिटांचा हा व्हिडिओ 18,000 हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, शेकडो लोकांनी लाईक केले आहे आणि विविध कमेंट्स दिल्या आहेत..व्हिडिओ पाहून एका यूजरने लिहिले, "बाळ हत्ती हे सर्वात खोडकर प्राण्यांपैकी एक आहेत," तर दुसऱ्याने यूजरने , "बाळ हत्ती खूप गोंडस असतात. मला वाटत नाही की त्यांना माहित आहे की ते खरोखर किती मोठे आहेत." तिसऱ्या यूजरने लिहिले, "हत्तींनाही मजा कशी करायची हे माहित आहे," तर अनेक यूजर्संनी हार्ट शेप दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.