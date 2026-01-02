Trending News

Baby Naming Laws : 'या' देशांत मुलाचं नाव पालकांना स्वत:च्या मर्जीने ठेवायला आहे बंदी, सरकारने निश्चित केली आहे यादी; काय आहे कारण ?

Baby Naming Laws in World : जर्मनीमध्ये मुलाच्या हितासाठी लाजिरवाणी, गोंधळात टाकणारी किंवा ब्रँडसारखी नावे नाकारली जातात.सौदी अरेबियात इस्लामिक मूल्यांशी विसंगत किंवा परदेशी नावे बंदीस्त आहेत.
Several countries regulate baby names through legal frameworks to protect cultural identity, language integrity, and child welfare.

आपल्या मुलासाठी नाव निवडणे हा पालकांसाठी बहुतेकदा सर्वात वैयक्तिक आणि भावनिक निर्णयांपैकी एक असतो. पण जगभरातील अनेक देशांमध्ये, मुलाचे नाव ठेवणे ही केवळ कौटुंबिक बाब नसून एक कायदेशीर प्रक्रिया देखील असते. या ठिकाणी पालकांनी सरकार-मान्यताप्राप्त यादीतून नाव निवडले पाहिजे असा नियम आहे त्यासाठी यादी जाहीर केली आहे. असा नियम करणारे कोणते देश आहेत ते जाणून घेऊया.

