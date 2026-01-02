Baby Naming Laws : 'या' देशांत मुलाचं नाव पालकांना स्वत:च्या मर्जीने ठेवायला आहे बंदी, सरकारने निश्चित केली आहे यादी; काय आहे कारण ?

आपल्या मुलासाठी नाव निवडणे हा पालकांसाठी बहुतेकदा सर्वात वैयक्तिक आणि भावनिक निर्णयांपैकी एक असतो. पण जगभरातील अनेक देशांमध्ये, मुलाचे नाव ठेवणे ही केवळ कौटुंबिक बाब नसून एक कायदेशीर प्रक्रिया देखील असते. या ठिकाणी पालकांनी सरकार-मान्यताप्राप्त यादीतून नाव निवडले पाहिजे असा नियम आहे त्यासाठी यादी जाहीर केली आहे. असा नियम करणारे कोणते देश आहेत ते जाणून घेऊया..डेन्मार्कडेन्मार्कमध्ये मुलाचे नाव ठेवण्याचा निर्णय वैयक्तिक नावांवरील कायद्याद्वारे नियंत्रित केला जातो. सरकार मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र यादीसह अंदाजे ७,००० मंजूर नावांची यादी ठेवते. पालकांना स्पेलिंग तयार करण्याची किंवा स्वतःची सामान्य नावे निवडण्याची परवानगी नाही. जर पसंतीचे नाव यादीत नसेल, तर पालकांनी स्थानिक चर्च आणि नागरी अधिकाऱ्यांकडून विशेष परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो..आईसलँडआईसलँडमधील नामकरण कायदे आइसलँडिक भाषेचे संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. आइसलँडिक नामकरण समिती सर्व नावांचा आढावा घेते. हे सुनिश्चित करण्यासाठी केले जाते की ते आइसलँडिक व्याकरणाशी जुळवून घेता येतील आणि आइसलँडिक वर्णमाला वापरून स्पेलिंग करता येतील. नकारात्मक अर्थ असलेली किंवा प्राचीन कथांशी संबंधित नावे देखील मुलांना मानसिक किंवा सांस्कृतिक हानी टाळण्यासाठी मंजूर केली जात नाहीत..जर्मनीजर्मनीमध्ये, सरकार मुलांच्या हितांना प्राधान्य देते. स्थानिक नोंदणी कार्यालयांना लिंग स्पष्टपणे दर्शविणारी नावे नाकारण्याचा अधिकार आहे. ते अशी नावे देखील नाकारतात जी लाजिरवाणी असू शकतात किंवा आडनाव, ब्रँड किंवा वस्तूंसारखी दिसतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तीच्या नावावरून मुलाचे नाव ठेवले गेले किंवा कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय लिंग-तटस्थ नाव वापरले गेले तर ते नाकारले जाऊ शकते..Premium| Caste Census: जातीनिहाय जनगणनेचा राजकारणावर काय परिणाम होईल? .सौदी अरेबियासौदी अरेबियामध्ये, बाळांची नावे इस्लामिक मूल्ये आणि स्थानिक संस्कृतीनुसार नियंत्रित केली जातात. सरकारने आक्षेपार्ह किंवा परदेशी संस्कृतींशी संबंधित असलेली नावे बंदी घातली आहेत. पाश्चात्य नावे आणि इतर धर्मांशी संबंधित नावे पूर्णपणे नाकारली जाऊ शकतात..सरकारे बाळांची नावे का नियंत्रित करतात?या सर्व देशांमध्ये समान तर्क वापरला जातो. सरकारांचा असा युक्तिवाद आहे की नाव ठेवण्याचे कायदे मुलांना आयुष्यभर उपहासापासून वाचवण्यासाठी, सांस्कृतिक आणि भाषिक वारसा जपण्यासाठी आणि अधिकृत नोंदींमध्ये स्पष्टता राखण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.