Viral Video : गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील डीजेचा मोठा आवाज अन् वर्गातच ७ वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; CCTV फुटेज व्हायरल

उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान वाजवल्या जाणाऱ्या डीजेच्यामोठ्या आवाजामुळे एका शाळकरी मुलीची प्रकृती बिघडली आणि वर्गातच तिचा मृत्यू झाला. सोशल मीडियावर वर्गातील सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती विद्यार्थिनी दोन वेळा बेशुद्ध पडताना दिसत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन तपास सुरू केला आहे; मात्र, डीजेचा मोठा आवाज आणि विद्यार्थिनीचा मृत्यू यांच्यातील थेट संबंध अद्याप स्पष्ट झालेला नाही..सोशल मीडियावरील माहितीनुसार, मृत विद्यार्थिनीचे नाव वैष्णवी तिवारी (वय ७) असून ती 'डिवाइन पब्लिक स्कूल'मध्ये इयत्ता दुसरीची विद्यार्थिनी होती. ती शहराच्या खलवा भागात आपल्या वडिल सोनू तिवारी यांच्यसोबत भाड्याच्या घरात राहत होती. सोनू तिवारी हे मूळचे गुलरिहा गावचे रहिवासी असल्याचे समजते. मंगळवारी सकाळी ११ च्या सुमारास वर्गात असताना तिची प्रकृती अचानक खालावली, असे या पोस्ट्समध्ये म्हटले आहे..त्यावेळी जवळूनच गणेश विसर्जन मिरवणूक जात होती आणि डीजेवर मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात होते. कुटुंबीयांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्या विद्यार्थिनीला तीन वेळा हृदयविकाराचा झटका आला आणि तिसऱ्या झटक्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज, ज्यामध्ये ती मुलगी दोनदा बेशुद्ध पडताना दिसते, तेही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..Ganpati Visarjan violence : गणपती विसर्जनावेळी राडा; पोलिसांनी डीजे जप्त केला अन् खासदारांच्या वाहनाच्या काचा फोडल्या.पोलिसांकडून तपास सुरू सोशल मीडियावर ही बाब समोर आल्यानंतर, सिटी सर्कल ऑफिसर अभिषेक सिंह यांच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले की, कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात कोणतीही लेखी किंवा तोंडी माहिती दिली नव्हती. पोलीस घटनास्थळ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत आहेत. शाळा, मिरवणुकीचा मार्ग आणि घटनेशी संबंधित इतर बाबींची माहितीही गोळा केली जात आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसर संतोष मिश्रा यांनी सांगितले की, अधिकृत तक्रार प्राप्त होताच पुढील कारवाई केली जाईल.. नगरपालिकेकडून मोठ्या आवाजातील डीजेवर बंदी या घटनेनंतर, नगरपरिषद सभागृहात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नगरपरिषदेचे अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह 'धीरू' होते. समाजातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या आवाजामुळे होणारा त्रास आणि आरोग्यावर होणारे परिणाम यावर चर्चा केली. नगरपरिषद क्षेत्रात मोठ्या आवाजाच्या आणि तीव्र क्षमतेच्या डीजे यंत्रणेच्या वापरावर बंदी घालण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. नगराध्यक्षांनी सांगितले की कार्यक्रमांमध्ये आवाजाची पातळी इतकी जास्त असू नये की आजारी, वृद्ध आणि लहान मुलांना त्रास होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.