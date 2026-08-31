Inspirational Story: अनवाणी पायाने धावली आई! बीडमध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी जिंकली मॅरेथॉन...

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Beed Mother Runs Barefoot in Saree to Win Marathon for Daughters' Education

Beed Mother Runs Barefoot in Saree to Win Marathon for Daughters' Education

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Mother Success Story: आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी आई कोणत्याही सगळे प्रयत्न करू शकते, याचा प्रत्यय बीडमधील एका घटनेवरून पुन्हा एकदा आला आहे. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित 'अमृत दौड' मॅरेथॉन स्पर्धेत एका ४७ वर्षीय आईने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे.

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