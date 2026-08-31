Inspirational Story: अनवाणी पायाने धावली आई! बीडमध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी जिंकली मॅरेथॉन...

Mother Success Story: आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी आई कोणत्याही सगळे प्रयत्न करू शकते, याचा प्रत्यय बीडमधील एका घटनेवरून पुन्हा एकदा आला आहे. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित 'अमृत दौड' मॅरेथॉन स्पर्धेत एका ४७ वर्षीय आईने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे..कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या समाबाई रणवीर यांनी आपल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. कोणतीही पूर्वतयारी, महागडे स्पोर्ट्स शूज किंवा ट्रॅकसूट नसताना त्यांनी चक्क साडी नेसून आणि अनवाणी पायाने धावत प्रथम क्रमांक पटकावला..Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.जिद्दीच्या जोरावर मिळवला पहिला क्रमांकअफाट इच्छाशक्ती: घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने मुलींच्या शिक्षणाची फी भरण्यासाठी आणि संघर्षाला बळ देण्यासाठी समाबाई या स्पर्धेत उतरल्या होत्या.अनवाणी पायाने धाव: स्पर्धेदरम्यान पायातील स्लीपर निसटू लागल्याने त्यांनी ती हातात घेतली आणि साडीचा पदर सांभाळत अनवाणी पायानेच शर्यत पूर्ण केली.प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस: प्रतिस्पर्धी तरुण धावपटूंना मागे टाकत त्यांनी फिनिशिंग लाईन गाठली. या कामगिरीबद्दल त्यांना ३ हजार रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात आले..पतीच्या निधनानंतर दोन मुलींच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी समाबाईंवर आहे. "मुलींच्या शिक्षणासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी मागे हटणार नाही," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्या समाबाईंच्या या जिद्दीचे आणि पराक्रमाचे संपूर्ण राज्यातून कौतुक केले जात आहे..Akola: संघर्षाच्या वडाखाली फुललेले आयुष्य, शेतकरी पतीच्या आत्महत्येनंतरही तीन लेकरांचे आयुष्य घडविणारी सविता पुंडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.