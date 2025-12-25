Viral Memes : कोल्ड प्ले किस, महाकुंभ मोनालीसा ते इंडियन बजेटपर्यंत...2025 वर्षांत व्हायरल झाले टॉप 10 मिम्स, हसून हसून पोट दुखेल

२०२५ हे वर्ष सोशल मीडियावर नवनवीन आणि मजेशीर मीम्ससाठी ओळखले गेले. या वर्षात जागतिक स्तरावर गाजलेल्या आणि भारतात विशेषतः व्हायरल झालेल्या मीम्सची लिस्ट आम्ही दिलेली आहे हे मिम्स पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही.बजेट २०२५ मीम्सफेब्रुवारी २०२५ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळाल्याने सोशल मीडियावर आनंदाचे मीम्स व्हायरल झाले होते.कोल्डप्ले किस कॅम (Coldplay Kiss Cam)भारतात झालेल्या कॉल्डप्ले मैफिलीदरम्यान 'किस कॅम'मध्ये दिसलेल्या एका जोडप्याची प्रतिक्रिया इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरली आणि त्यावर अनेक मजेशीर मीम्स बनवले गेले.19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.Chill Guyऑगस्ट २०२५ च्या सुमारास एका शांत आणि 'चिल' राहणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा मीम खूप लोकप्रिय झाला.महाकुंभची मोनालिसाप्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यातील काही खास फोटोंना 'महाकुंभची मोनालिसा' असे संबोधले गेले, जे खूप शेअर झाले. .Zomato Offer : झोमॅटो युजर्सची लागली लॉटरी! आता जेवण ऑर्डर केल्यानंतर पैसे मिळणार परत, पाहा काय आहे ट्रिक. '6-7' (Six-Seven) मीमहा २०२५ मधील सर्वात सीक्रेट ट्रेंड ठरला. '6-7' हा शब्द केवळ उच्चारला जात होता, पण त्याचा नेमका अर्थ कोणालाच ठाऊक नव्हता. तरीही टिकटॉक आणि इंस्टाग्रामवर तरुणांनी हा शब्द संवादात आणि कॅप्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला, ज्यामुळे डिक्शनरी डॉट कॉमने याला '२०२५ वर्ड ऑफ द इयर' घोषित केले.100 Men vs 1 Gorilla'शंभर सामान्य माणसे एका गोरिल्लाला लढाईत हरवू शकतील का?' या काल्पनिक प्रश्नावर इंटरनेटवर मोठी चर्चा रंगली. यात शास्त्रज्ञांनीही आपली मते मांडली, ज्यामुळे यावर असंख्य विनोदी मीम्स तयार झाले..इटालियन ब्रेन्रॉट (Italian Brainrot)एआय (AI) द्वारे तयार केलेले विचित्र प्राणी आणि त्यांना दिलेली खोटी इटालियन नावे (उदा. ट्रालॅलेरो ट्रालॅला) यांमुळे हा ट्रेंड खूप गाजला.लबुबु बाहुल्या (Labubu Dolls)या क्युट पण विचित्र दिसणाऱ्या बाहुल्यांचे जगभरात फॅड आले. रिहाना आणि किम कार्दशियन यांसारख्या सेलिब्रिटींनी या बाहुल्या त्यांच्या बॅग्सवर लावल्यामुळे त्यांची मागणी वाढली. काही लोकांनी या बाहुल्यांना 'डेमोनिक एनर्जी'शी जोडून विचित्र थिअरीजही मांडल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.