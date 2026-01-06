Bharat Taxi : भारत टॅक्सी ॲप लाँच! एकदम कमी भाडे; पाच दिवसांत 4 लाख लोकांनी केली नोंदणी, पाहा तुमच्या फायद्याची बातमी..

How to use Bharat Taxi App : केंद्र सरकारने विशेषतः सहकार मंत्रालयाने (Ministry of Cooperation), 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'सहकार से समृद्धी' या मोहिमेअंतर्गत 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi) हे नवीन सहकार आधारित मोबिलिटी ॲप लाँच केले आहे. या ॲपला सुरुवातीच्या काही दिवसांतच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून दररोज सुमारे ४०,००० ते ४५,००० लोक यावर नोंदणी करत आहेत..१. नोंदणी आणि वापर (Registration & Setup)या ॲपची सेटअप प्रोसेस एकदम सोपी आहेहे ॲप Google Play Store आणि Apple App Store वर उपलब्ध आहे.वापरकर्ते केवळ त्यांचा मोबाईल नंबर, नाव आणि ईमेल आयडी वापरून लगेच नोंदणी करू शकतात.सुरक्षेसाठी मोबाईल नंबरवर येणाऱ्या OTP द्वारे पडताळणी केली जाते.वापरकर्ते आपली वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक असल्यास दिव्यांगत्वाच्या गरजा (Disability needs) देखील लिहून अॅड करू शकतात. .आला कमी दरातला 7000mAh बॅटरीवाला मोबाईल; 40 दिवस टिकणार चार्जिंग, लगेच खरेदी केल्यास 2 हजारचा डिस्काउंट, पाहा दमदार फीचर्स.२. मुख्य फीचर्स (Key Features)शून्य कमिशन मॉडेल: हे ॲप 'ड्रायव्हर-मालक' मॉडेलवर चालते, जिथे ड्रायव्हर्सकडून कोणतेही कमिशन घेतले जात नाही, त्यामुळे त्यांना जास्त नफा मिळतो.विविध पर्याय: शहरांतर्गत प्रवासासाठी कॅब, रिक्षा, बाईक टॅक्सी आणि इंटरसिटी ट्रिप्स उपलब्ध आहेत.मेट्रो तिकीट बुकिंग: या ॲपवरून वापरकर्ते थेट मेट्रोची तिकिटे देखील बुक करू शकतात.भाड्याची पारदर्शकता: बुकिंग करण्यापूर्वीच प्रवाशांना अंदाजित भाडे (Upfront pricing) दिसते.सर्ज प्राईसिंगला लगाम: खाजगी कंपन्यांप्रमाणे यात मागणी वाढल्यास अवास्तव दरवाढ (Surge pricing) होणार नाही असा दावा करण्यात आला आहे. .Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण.३. सुरक्षा फीचर्स (Safety Features)सुरक्षेला प्राधान्य देत या ॲपमध्ये अनेक अॅडवांस फीचर्स दिली आहेत..सर्व ड्रायव्हर्स पोलीस वेरीफीकेशन केलेले असतील.SOS बटण: आपत्कालीन परिस्थितीत थेट पोलिसांना किंवा सुरक्षितता टीमला अलर्ट करण्यासाठी ॲपमध्ये सायरन आणि बटण दिले आहे.लाईव्ह ट्रॅकिंग: प्रवासी आपल्या प्रवासाचे लाईव्ह लोकेशन नातेवाईक किंवा मित्रांसोबत शेअर करू शकतात. दिल्लीत हे ॲप थेट पोलिसांच्या यंत्रणेशी जोडलेले आहे. .31 दिवसांत धडाधड 14 हजार लोकांनी खरेदी केली SUV; 2025 मध्ये मिळाला नंबर कारचा किताब, सेफ्टी टेस्टमध्ये मिळाले 5 स्टार.४. लोकांचा अनुभव (Early User Experience)अवघ्या काही दिवसांत ४ लाखांहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली असून ॲप स्टोअरवर हे आघाडीच्या ॲप्समध्ये झळकले आहे.ड्रायव्हर्सना मिळणारा पूर्ण मोबदला आणि प्रवाशांना मिळणारे स्थिर भाडे यामुळे लोकांमध्ये उत्साह आहे.काही सुरुवातीच्या वापरामध्ये भाड्याची तफावत (उदा. AC आणि Non AC साठी समान किंमत) दिसून आली असून त्यावर अधिक सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे. भारत टॅक्सी सध्या प्रामुख्याने दिल्ली-NCR मध्ये सक्रिय असून लवकरच मुंबई, बेंगळुरू, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये विस्तारित केली जाणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.