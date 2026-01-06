Trending News

Bharat Taxi : भारत टॅक्सी ॲप लाँच! एकदम कमी भाडे; पाच दिवसांत 4 लाख लोकांनी केली नोंदणी, पाहा तुमच्या फायद्याची बातमी..

Bharat Taxi ॲप भारतात लॉंच झाले आहे. हे भारतीय लोकांसाठी खूप फायद्याचे ठरणार आहे. चला तर याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Safe and affordable ride on the Bharat Taxi app, featuring a police-verified driver in a cooperative-owned cab with live tracking and upfront transparent pricing in Delhi-NCR.

Saisimran Ghashi
How to use Bharat Taxi App : केंद्र सरकारने विशेषतः सहकार मंत्रालयाने (Ministry of Cooperation), 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'सहकार से समृद्धी' या मोहिमेअंतर्गत 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi) हे नवीन सहकार आधारित मोबिलिटी ॲप लाँच केले आहे. या ॲपला सुरुवातीच्या काही दिवसांतच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून दररोज सुमारे ४०,००० ते ४५,००० लोक यावर नोंदणी करत आहेत.

