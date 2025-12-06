ज्वालामुखी, नैसर्गिक आपत्ती अन् ... 2026 बाबत पुराणात नेमकं काय लिहिलंय, भविष्यवाणी कलियुगासाठी ठरत आहेत खरी? वाचा धक्कादायक सत्य!

हिंदू धर्मातील प्रमुख पुराणांपैकी भविष्य पुराण हा एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. नावावरूनच स्पष्ट होते की, या पुराणात आगामी काळातील घडामोडींविषयी उल्लेख आढळतो. या ग्रंथात केवळ भविष्यातील अंदाजच नाहीत, तर विश्वरचना, देवता, ऋषी, मानवजातीचा प्रवास, राजसत्तांचा विकास आणि काळानुसार होणारे सामाजिक बदल यांचे विस्तृत वर्णन केलेले आहे. याशिवाय धर्मपालन, कर्मसिद्धांत, दानधर्म, ज्योतिष, व्रत-उपवास, पूजाविधी तसेच जीवनमूल्यांवरही सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले आहे..अनेक घटना या भविष्यवाण्यांशी साम्य दर्शवतातअनेक हजारो वर्षांपूर्वी ऋषीमुनींनी मानवी स्वभाव, धार्मिक विचारसरणी, निसर्गातील बदल, राजकीय घडामोडी आणि आर्थिक स्थितीत येणारे उलथापालथी यांचा अंदाज या पुराणात नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे आजच्या काळात घडणाऱ्या अनेक घटना या भविष्यवाण्यांशी साम्य दर्शवतात. प्रदूषण, राष्ट्रांमधील तणाव व युद्ध, तसेच वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती या सर्व बाबी त्याचेच उदाहरण मानल्या जातात..राज्यकर्त्यांचा विशिष्ट वर्गांवर दबावआच्छिन्नदारद्रविणा, यास्यन्ति गिरिकाननम्।शाकमूलामिषक्षौद्रः फलपुष्पाष्टिभोजनाः॥या श्लोकाद्वारे भविष्य पुराणात कलियुगातील आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होईल, असे भाकीत केले आहे. राजकीय फायद्यासाठी राज्यकर्ते विशिष्ट वर्गांवर अन्यायकारक दबाव आणतील. परिणामी अनेक लोकांना शहरांचा त्याग करून जंगलांमध्ये किंवा दूरस्थ भागांत राहावे लागेल. दुष्काळ, पूर आणि अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे लोक उपजीविकेसाठी पाने, फुले किंवा जंगली अन्नावर अवलंबून राहतील..क्षुत्तृड्भ्यां व्याधिभिश्चैव, संतप्स्यन्ते च चिन्तया।त्रिंशद्विंशति वर्षाणि, परमायु: कलौ नृणाम्॥या दुसऱ्या श्लोकात कलियुगातील मानवी जीवनशैलीवर भाष्य करण्यात आले आहे. सततची चिंता, आजारपण आणि चुकीच्या सवयी यांमुळे माणूस वेळेआधीच दुर्बल होईल. बालपण योग्य संस्कारांशिवाय जाईल आणि तरुणावस्था संघर्षांनी भरलेली असेल. परिणामी मानवी आयुर्मान केवळ २० ते ३० वर्षांपर्यंत मर्यादित राहील, असे सांगितले आहे..स्वार्थ साधण्यासाठी धर्माचा वापरदाक्ष्यं कुटुंबभरणं यशोऽर्थे धर्मसेवनम्।एवं प्रजाभिर्दुष्टाभि: आकीर्णे क्षितिमण्डले॥भविष्य पुराणानुसार, कलियुगात धर्माचा खरा अर्थ लुप्त होईल. पूजा, दान किंवा धार्मिक आचार केवळ दिखाव्यासाठी केले जातील. कीर्ती, प्रसिद्धी आणि स्वार्थ साधण्यासाठी धर्माचा वापर केला जाईल. लालसा आणि द्वेष इतक्या टोकाला पोहोचतील की, लोक एकमेकांचे नुकसान करण्यासही मागे हटणार नाहीत..Swami Samarth Video: स्वामी समर्थ महाराजांचा गूढ प्रवास! भारत खंडातून फिरताना तयार होतो 'ॐ' आकार... प्रत्येक भक्ताने वाचावी अशी माहिती.अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिता:।शीतवातातपप्रावृड्यं हिमैरन्योन्यत: प्रजा:॥या श्लोकातून भविष्य पुराण निसर्गातील बदलांविषयी इशारा देते. निसर्गाचा समतोल बिघडवल्याचे दुष्परिणाम मानवाला भोगावे लागतील. वेळेवर पाऊस न पडणे, तीव्र उष्णता, असह्य थंडी आणि अवेळी पावसाचे प्रमाण वाढेल. परिणामी नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येतील आणि सामान्य जनतेचे जीवन अधिक कठीण होईल..सध्याची परिस्थिती आणि भविष्य पुराणअफवांचा प्रसारभविष्य पुराणात वर्णन केल्याप्रमाणे, आजचे इंटरनेट आणि सोशल मीडिया माहितीचे प्रभावी माध्यम ठरले असले तरी त्याचबरोबर अफवा आणि खोट्या दाव्यांचा वेगाने प्रसार होत आहे. सत्य-असत्य ओळखणे कठीण झाल्याने हा काळ भ्रमाचा काळ मानला जातो.नैसर्गिक आपत्तीपुराणांमध्ये उल्लेखलेल्या समुद्राच्या उग्रतेपासून भूकंपांपर्यंतच्या आपत्ती आजच्या हवामान बदलांशी आणि विध्वंसक घटनांशी साधर्म्य साधतात. ज्वालामुखी, सुनामी, अवेळी पूर या घटनाही त्या भविष्यवाण्यांशी जोडल्या जात आहेत.साथीचे रोगभविष्य पुराणात संसर्गजन्य आजारांच्या प्रसाराचे संकेत आढळतात. अलीकडील काळातील कोविड-१९ तसेच नव्या आजारांचे वाढते प्रमाण या उल्लेखांकडे लक्ष वेधते. हवा, पाणी आणि मातीतील वाढते प्रदूषणही त्या भविष्यवाण्यांशी सुसंगत वाटते..Viral Video: AI आलं अन् सगळंच बदललं! २०३२ चं जग पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडेल, आपली जागा कुठे? भविष्य अतिशय जवळून पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.