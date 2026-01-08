Trending News

Viral Video : पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरुन तरुणीचे दिवसाढवळ्या अपहरण, संरक्षण मागायला आली अन्... थरारक व्हिडिओ

Bhilwara Abduction : एसपी कार्यालयापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर तरुणीचे दिवसाढवळ्या अपहरण झाले. काळ्या स्कॉर्पिओमधून आलेल्या लोकांनी तरुणीला जबरदस्तीने गाडीत ओढून नेले.घटनास्थळी उपस्थित पोलिसांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.
Police personnel investigating the spot near Bhilwara SP office where a woman was allegedly abducted in broad daylight using a black Scorpio.

Yashwant Kshirsagar
राजस्थानच्या भीलवाडामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुल आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयाजवळून दिवसाढवळ्या एका तरुणीचे अपहरण करण्यात आले. ही घटना एसपी कार्यालयापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर घडली, ज्यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

