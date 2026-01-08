Viral Video : पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरुन तरुणीचे दिवसाढवळ्या अपहरण, संरक्षण मागायला आली अन्... थरारक व्हिडिओ

राजस्थानच्या भीलवाडामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुल आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयाजवळून दिवसाढवळ्या एका तरुणीचे अपहरण करण्यात आले. ही घटना एसपी कार्यालयापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर घडली, ज्यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, काळ्या स्कॉर्पिओतील काही लोकांनी तरुणीला जबरदस्तीने गाडीत ओढले आणि वेगाने पळून गेले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तरुणीला वाचवण्याचा आणि गाडी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आरोपींनी त्यांनाही चिरडण्याचा प्रयत्न केला..वृत्तानुसार, पीडित महिला एसपी कार्यालयात संरक्षण मागण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आली होती. तरुणीला धोका वाटला आणि ती पोलिस अधीक्षकांची मदत घेण्यासाठी आली होती, परंतु ही घटना एसपी कार्यालयाबाहेर घडली. .तरुणीच्या पालकांवर गंभीर आरोपया प्रकरणात तरुणीच्या सासरच्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. महिला तिच्या प्रियकरासह लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती आणि तिने न्यायालयात लग्न केले होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. महिलेच्या पालकांना हे नाते मान्य नव्हते आणि ते तिला सतत धमक्या देत होते, असा आरोप आहे..BJP Woman Worker Assault : भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याला विवस्त्र करुन मारहाण केल्याचा आरोप, पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं ?.सासरच्या मंडळींचा दावा आहे की ज्या काळ्या स्कॉर्पिओमध्ये महिलेला जबरदस्तीने नेण्यात आले होते, ती तिच्या पालकांनीच घेतली होती. असे वृत्त आहे की महिला एसपी कार्यालयात पोहोचताच तिचे नातेवाईक आले आणि त्यांनी तिला जबरदस्तीने गाडीत बसवले आणि पळून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.