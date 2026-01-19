Trending News

Viral Video : महिलांनी शाळेत घुसून शिक्षकाची चप्पलांनी केली धुलाई, पाचवीच्या विद्यार्थिनीशी छेडछाड केल्याचा आरोप, व्हिडिओ व्हायरल

Student Molestation : आरोपी शिक्षकाला चप्पलांनी मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून प्रकरणाची गंभीर आणि सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
Angry villagers confront an accused government school teacher inside a Madhubani school after allegations of molestation by a minor student.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यातील शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी एक खळबळजनक घटना घडली आहे. ख सरकारी प्राथमिक शाळेत तैनात असलेल्या एका सरकारी शिक्षिकावर अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. या आरोपानंतर ग्रामस्थ, विशेषतः महिला संतापल्या आणि आरोपी शिक्षिकाला शाळेच्या आवारातच चप्पलांनी मारहाण करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे आणि तो आता चर्चेचा विषय बनला आहे.

Bihar
viral video
teacher assault case

