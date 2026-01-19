Viral Video : महिलांनी शाळेत घुसून शिक्षकाची चप्पलांनी केली धुलाई, पाचवीच्या विद्यार्थिनीशी छेडछाड केल्याचा आरोप, व्हिडिओ व्हायरल

बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यातील शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी एक खळबळजनक घटना घडली आहे. ख सरकारी प्राथमिक शाळेत तैनात असलेल्या एका सरकारी शिक्षिकावर अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. या आरोपानंतर ग्रामस्थ, विशेषतः महिला संतापल्या आणि आरोपी शिक्षिकाला शाळेच्या आवारातच चप्पलांनी मारहाण करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे आणि तो आता चर्चेचा विषय बनला आहे..वृत्तानुसार, पाचवीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने शिक्षक मोहम्मद असगर अली यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला. विद्यार्थिनीने या लज्जास्पद कृत्याची माहिती तिच्या कुटुंबाला देताच संपूर्ण गावात संताप पसरला. यानंतर, मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ, विशेषतः महिला शाळेच्या आवारात पोहोचल्या आणि आरोपी शिक्षिकाला घेराव घातला..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही.संतप्त कुटुंबातील सदस्य आणि महिलांनी शिक्षकाला त्याच्या कृत्याबद्दल फटकारले आणि नंतर त्याला चप्पलांनी मारहाण केली. शाळेच्या आवारात घडलेल्या या घटनेने गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक लोकही घटनास्थळी जमा झाले..कुटुंबातील सदस्यांनी खजोली पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे आणि हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अल्पवयीन मुलांशी संबंधित या संवेदनशील प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने चौकशी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवले जात आहेत आणि शाळेशी संबंधित इतर व्यक्तींचीही चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.