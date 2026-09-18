Viral Video : विमान हवेत असताना दोन प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

लंडनहून ढाक्याकडे जाणाऱ्या 'बिमान बांगलादेश एअरलाईन्स'च्या विमानात दोन प्रवाशांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. विमान प्रवासादरम्यान किरकोळ शाब्दिक वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाल्याने काही काळ विमानात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे विमानातील इतर प्रवाशांमध्ये, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांमध्ये घबराट पसरल्याची माहिती आहे..शाब्दिक वादानंतर हाणामारीमिळालेल्या माहितीनुसार, लंडन ते ढाका असा प्रवास करणाऱ्या बिमान बांगलादेश एअरलाईन्सच्या विमानात दोन पुरुष प्रवाशांमध्ये सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला. काही वेळाने हा वाद वाढत गेला आणि दोघांमध्ये बाचाबाचीचे रूपांतर मारामारीत झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आजूबाजूच्या प्रवाशांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.'ढाका ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रत्यक्षदर्शींनी विमानातील वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाल्याचे सांगितले. मात्र, या वादाची सुरुवात नेमकी कशामुळे झाली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. . धक्काबुक्की आणि मारहाणसोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दोन्ही प्रवासी एकमेकांशी वाद घालताना दिसत आहेत. त्यानंतर वादाचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि मारहाणीत झाल्याचे फुटेजमध्ये दिसते. दोघेही एकमेकांवर हल्ला करत असल्याचे व्हिडिओत कैद झाले आहे. या झटापटीदरम्यान एका प्रवाशाचा टी-शर्ट फाटल्याचेही दिसून येत आहे. .लहान मुले आणि वृद्ध प्रवाशांमध्ये भीतीविमानाच्या केबिनमध्ये अचानक सुरू झालेल्या हाणामारीमुळे इतर प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. विशेषतः विमानात प्रवास करणारी लहान मुले आणि वृद्ध प्रवासी या घटनेमुळे घाबरल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही काळासाठी विमानाच्या आत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .केबिन क्रूने परिस्थिती नियंत्रणात आणलीदोन्ही प्रवाशांमध्ये हाणामारी सुरू असल्याचे लक्षात येताच केबिन क्रूने तातडीने हस्तक्षेप केला. क्रू सदस्यांनी काही इतर प्रवाशांच्या मदतीने दोन्ही व्यक्तींना एकमेकांपासून वेगळे केले. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली आणि विमानाचा प्रवास पुढे सुरू राहिला..बिमान बांगलादेश एअरलाईन्सच्या जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी या घटनेची माहिती मिळाल्याचे दुजोरा दिला आहे. मात्र, दोन्ही प्रवाशांमध्ये नेमका कोणत्या कारणावरून वाद झाला, याबाबत एअरलाईन्सकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वादामागील नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी अधिकृत तपशीलाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.