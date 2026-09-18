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Viral Video : विमान हवेत असताना दोन प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Dhaka Flight : लंडनहून ढाक्याकडे जाणाऱ्या बिमान बांगलादेश एअरलाईन्सच्या विमानात दोन पुरुष प्रवाशांमध्ये शाब्दिक वादानंतर हाणामारी झाली.दोन्ही प्रवाशांमध्ये धक्काबुक्की आणि मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Viral Video : विमान हवेत असताना दोन प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Yashwant Kshirsagar
Updated on

लंडनहून ढाक्याकडे जाणाऱ्या 'बिमान बांगलादेश एअरलाईन्स'च्या विमानात दोन प्रवाशांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. विमान प्रवासादरम्यान किरकोळ शाब्दिक वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाल्याने काही काळ विमानात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे विमानातील इतर प्रवाशांमध्ये, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांमध्ये घबराट पसरल्याची माहिती आहे.

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