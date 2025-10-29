Dogs Turn Blue: बापरे! 'या' देशात कुत्र्यांचा रंग बदलून होतोय निळा, नेमकं चाललंय तरी काय?

Ukraine Blue Dogs Reason: बऱ्याचदा जगात अनेक अनपेक्षित नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण होतात ज्या होण्याचा कधीच कोणीही विचार केला नसेल. जसे की १८१६ मध्ये उन्हाळा ऋतूच आला नव्हता, १९०८ मध्ये सायबेरियातील स्फोटात ८ कोटी झाडं नष्ट झाली, १९४५ मध्ये जपानमधील हिरोशिमा - नागासाकीवरील अणुबॉम्ब हल्ला. असंच काहीतरी सध्या युक्रेनमध्ये पाहायला मिळत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या आण्विक आपत्तीचे केंद्र म्हणून युक्रेन हा देश ओळखला जातो. तसेच अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या रशिया सोबतच्या युद्धामुळे सुद्धा युक्रेन चर्चेचा विषय जागतिक चर्चेचा विषय बनला आहे. आता पुन्हा हा देश चर्चेचं कारण बनला आहे. मात्र, यावेळी कारण खरंच आश्चर्यचकित करणारं आहे. .युक्रेनमधील चेर्नोबिल च्या बंद भागात काही कुत्रे अचानक निळ्या रंगाचे दिसू लागले आहेत. या अनोख्या बदलामुळे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित झाले आहेत आणि ३९ वर्षांपूर्वी झालेल्या अणु दुर्घटनेचा परिणाम अजूनही निसर्गावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.चेर्नोबिल हे नाव ऐकलं की १९८६ मध्ये घडलेल्या अणु आपत्तीचं दृश्य अनेकांच्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं. याच परिसरात फिरणाऱ्या काही भटक्या कुत्त्यांच्या अंगावर आता नीळसर फर दिसू लागला आहे..स्थानिक स्वयंसेवकांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये काही कुत्री पूर्णपणे नीळ्या रंगाची दिसतात, तर काहींच्या अंगावर हलका निळसर थर आहे. हे दृश्य पाहून स्थानिक अधिकारी आणि संशोधक दोघेही अचंबित झाले आहेत.ही कुत्री १९८६ साली झालेल्या चेर्नोबिल अणुविस्फोटानंतर मागे राहिलेल्या प्राण्यांच्या पुढच्या पिढ्या आहेत. सध्या सुमारे १८ चौरस मैल क्षेत्रात जवळपास ७०० कुत्ते राहतात. त्यांची काळजी घेणाऱ्या संस्थेने म्हटलं आहे की, “मागच्या आठवड्यात हे सामान्य दिसत होते, पण आता रंग बदलला आहे. यामागचं कारण शोधण्याचं काम सुरू आहे.”.सुरुवातील हा परिणाम रेडिएशनचा असावा असं वाटलं होतं, पण संशोधकांनी इतर शक्यता सुद्धा गृहीत धरल्या आहेत. काहींचं म्हणणं आहे की, ही कुत्री एखाद्या रासायनिक द्रव्याच्या किंवा इंडस्ट्रीयल कचऱ्याच्या संपर्कात आली असावित. विशेषतः कॉपर सल्फेटसारख्या धातूजन्य संयुगामुळे असा बदल झाल्याची शक्यता संशोधकांनी वर्तवली आहे.आजही त्या परिसरात जुन्या फॅक्टऱ्यांचे अवशेष, गंजलेली साधनं आणि रासायनिक पदार्थ सापडतात. त्यामुळे ही कुत्री अशा ठिकाणी फिरताना त्या पदार्थांच्या संपर्कात आली असावीत, असा तर्क वर्तवला जातोय..सध्या कोणत्याही कुत्र्यांचे नमुना परीक्षण झालेले नसल्यामुळे या बदलामागचे खरे कारण निश्चित झालेले नाही. वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की, जर हा बदल जनुकीय स्तरावर झाला असेल, तर तो एक मोठा शोध ठरेल. परंतु जर हा फक्त रासायनिक प्रभाव असेल, तर तो तात्पुरता असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.