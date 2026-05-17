Viral Video: वाघ समोर असूनही हरणं पळाली नाहीत; बोर व्याघ्र प्रकल्पातील व्हिडिओ पाहून नेटकरी थक्क

वर्धा जिल्ह्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पातील एक अनोखा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओत एक वाघ हरणांच्या कळपातून अगदी शांतपणे चालताना दिसत आहे. साधारणपणे वाघ दिसताच हरणे घाबरून पळतात. मात्र या वेळी हरणांनी पळ काढला नाही. ती काही अंतरावर थांबून वाघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवताना दिसली..सावध हरणं आणि निर्धास्त वाघव्हिडिओत वाघ आपल्या नेहमीच्या डौलदार चालीने पुढे जाताना दिसतो. त्याच्या आसपास हरणांचा कळप आहे. हरणांना वाघाची उपस्थिती जाणवत आहे, पण ती घाबरून पळत नाहीत. ती सावधपणे उभी राहून वाघाकडे पाहत आहेत. हे दृश्य पाहून वन्यजीवांच्या जगातील वेगळेच चित्र समोर येते..झिंगाट नंतर महाराष्ट्राला थिरकवायला आलंय तर्राट ! तुंबाडची मंजुळा सिनेमाचं नवं गाणं अल्पावधीत VIRAL.निसर्गातील दुर्मिळ क्षण कॅमेऱ्यात कैदआपण अनेकदा वाघ दिसताच हरणे जीव वाचवण्यासाठी धावताना पाहतो. पण बोर व्याघ्र प्रकल्पातील हा प्रसंग वेगळा ठरला आहे. वाघ हरणांच्या जवळून गेला, तरी कळपात मोठी घबराट दिसली नाही. हरणांनी सुरक्षित अंतर राखले आणि वाघाच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले. वाघही कोणतीही आक्रमकता न दाखवता शांतपणे पुढे निघून गेला..बोर व्याघ्र प्रकल्पातील जैवविविधतेचे दर्शनबोर व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा वन्यजीव परिसर आहे. येथे वाघ, हरणे आणि इतर अनेक वन्यप्राणी आढळतात. वाघ आणि हरणे यांच्यातील हे दृश्य निसर्गातील अन्नसाखळी आणि प्राण्यांच्या वर्तनाचे जिवंत उदाहरण आहे. हा व्हिडिओ वन्यजीव प्रेमींसाठी खास ठरत असून, प्राण्यांच्या सावध आणि अनुभवातून तयार झालेल्या वर्तनाची झलक यातून दिसते..विकीच्या वाढदिवसादिवशी कतरिनाने शेअर केला विहान फोटो, विकीला म्हणाली, 'तुला शांतपणे ब्लॅक कॉफी पिण्यासाठी...' Post Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.