Trending News

Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर ऐकू येतात 'हे' भयानक शब्द, डॉक्टरांच्या संशोधनात थक्क करणारी माहिती समोर

Life After Clinical Death : हृदय थांबल्यानंतरही 35–60 मिनिटांपर्यंत मेंदूच्या गॅमा, अल्फा, बीटा इत्यादी लहरींमध्ये वाढ दिसून आली. 25 रुग्णालयांमधील 53 रुग्णांच्या मेंदू क्रियाकलापांचा अभ्यास करण्यात आला.
Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर ऐकू येतात 'हे' भयानक शब्द, डॉक्टरांच्या संशोधनात थक्क करणारी माहिती समोर
Yashwant Kshirsagar
Updated on

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही मेंदू काही काळ जिवंत राहतो असा अमेरिकेतील एका डॉक्टरने एक धक्कादायक शोध लावला आहे. न्यू यॉर्कमधील या प्राथमिक काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरने "मृत्यूनंतरचे जीवन" ही व्याख्या पुन्हा केली आहे. त्यांना असे आढळून आले की एखाद्या व्यक्तीचे हृदय थांबल्यानंतरही मेंदू सक्रिय राहतो. जर्नल रिसुसिटेशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात या संशोधनाची माहिती देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
death
Death Bodies
Brain stroke
Brain
Research

Related Stories

No stories found.