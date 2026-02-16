Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर ऐकू येतात 'हे' भयानक शब्द, डॉक्टरांच्या संशोधनात थक्क करणारी माहिती समोर

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही मेंदू काही काळ जिवंत राहतो असा अमेरिकेतील एका डॉक्टरने एक धक्कादायक शोध लावला आहे. न्यू यॉर्कमधील या प्राथमिक काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरने "मृत्यूनंतरचे जीवन" ही व्याख्या पुन्हा केली आहे. त्यांना असे आढळून आले की एखाद्या व्यक्तीचे हृदय थांबल्यानंतरही मेंदू सक्रिय राहतो. जर्नल रिसुसिटेशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात या संशोधनाची माहिती देण्यात आली आहे..डेली मेलमधील एका अहवालानुसार, डॉक्टरांनी रिसुसिटेशन थांबवल्यानंतर मृत व्यक्तीला त्यांच्या मृत्यूचे शब्द ऐकू येतात. न्यू यॉर्कमधील एनवाययू लँगोन मेडिकल सेंटरचे डॉ. सॅम पर्निया यांनी हा धक्कादायक शोध लावला. वैद्यकीयदृष्ट्या मृत घोषित झाल्यानंतर पुनरुज्जीवित झालेल्या रुग्णांशी त्यांनी बोलले - म्हणजेच जेव्हा त्यांचे हृदय धडधडणे थांबले आणि नंतर ते पुन्हा जिवंत झाले. त्यांना आढळले की हे रुग्ण त्यांच्या खोलीत घडलेल्या घटना पूर्णपणे अचूकतेने आठवू शकत होते, जे खूपच आश्चर्यकारक आहे..५३ रुग्णांच्या मेंदूची तपासणीडॉ. सॅम पर्निया आणि त्यांच्या टीमने अमेरिका आणि ब्रिटनमधील २५ रुग्णालयांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत घोषित केलेल्या आणि नंतर पुन्हा जिवंत झालेल्या ५३ रुग्णांच्या मेंदूच्या क्रियाकलाप आणि जागरूकतेची तपासणी केली. डॉ.पर्निया म्हणाले, "मृत्यूनंतर, त्यांना असे वाटते की ते त्यांच्या शरीरापासून वेगळे झाले आहेत आणि हालचाल करू शकतात, परंतु ते अजूनही रुग्णालयाच्या खोलीत असतात, माहिती गोळा करत असतात. त्यांना असे वाटते की ते पूर्णपणे जागरूक आहेत.".मेंदूच्या लहरींमध्ये दिसून आली वाढ अहवालांनुसार, तपासणीदरम्यान वैद्यकीयदृष्ट्या मृत घोषित केलेल्या रुग्णांमध्ये गॅमा, डेल्टा, थीटा, अल्फा आणि बीटा मेंदूच्या लहरींमध्ये वाढ दिसून आली, जी मानवी विचार आणि जागरूकतेशी संबंधित आहेत. हृदय थांबल्यानंतर ही वाढ ३५ ते ६० मिनिटांपर्यंत कायम राहिली. यामुळे डॉ. पर्निया असा निष्कर्ष काढू शकले की मेंदू आश्चर्यकारकपणे टिकतो..Shocking News : पोपटाच्या मृत्यूने दु:खात बुडाला मालक, मृत पक्षी घेऊन थेट कलेक्टरकडे पोहोचला अन् केली 'ही' मागणी, नेमकं काय घडलं?.ते म्हणाले, "डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की हृदयाने मेंदूला ऑक्सिजन पुरवठा थांबवल्यानंतर सुमारे १० मिनिटांनी कायमस्वरूपी मेंदूचे नुकसान होते,परंतु आमच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मेंदू सतत सीपीआर दरम्यान देखील विद्युत रुपाने पुन्ही ठीक होण्याची चिन्हे दर्शवू शकतो. " या संशोधनातून असा निष्कर्ष निघतो की मेंदू केवळ जिवंत राहतोच असे नाही तर मृत्यूनंतरही तो कार्यरत राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.