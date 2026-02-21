Viral Video : लिफ्टमध्ये अडकल्या दोन लहान मुली! चिमूकलीने स्वतःला धोक्यात घालून वाचवला त्यांचा जीव, ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल

एक धक्कादायक घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. एका इमारतीत लिफ्टच्या दारात दोन खूप लहान मुले आत उभी होती. बाहेर त्यांच्यापेक्षा जरा मोठी असलेली एक मुलगी त्यांच्याशी बोलत होती. अचानक लिफ्टचे दरवाजे बंद होऊ लागले. सामान्यपणे अडथळा आला तर दरवाजे आपोआप उघडतात, पण यावेळी ते अजिबात उघडले नाहीत.त्या क्षणी त्या मोठ्या मुलीने अविश्वसनीय धैर्य दाखवले. तिने ताबडतोब स्वतःचे शरीर दरवाज्यांच्या मधे अडकवले आणि पूर्ण ताकदीने दरवाजे बंद होऊ दिले नाहीत. तिच्या पायांमुळे आणि शरीरामुळे दरवाजे थांबले. आतली मुले खूप लहान होती पुढच्या मजल्यावर उतरण्याची त्यांची समजही नव्हती. मग ही मुलगी म्हणजे खरीच सुपरहिरो बनली...Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल.लवकरच बिल्डिंगमधील इतर लोकांना हा प्रकार कळला. दोन महिलांनी धाव घेतली आणि त्या मुलीला मदत केली. जेव्हा तरीही दरवाजे उघडले नाहीत तेव्हा त्या सर्वांनी जोर लावून जबरदस्तीने दरवाजे उघडले आणि दोन्ही लहान मुलांना बाहेर काढले. मुली बाहेर आल्यावरच दरवाजे पूर्ण बंद झाले.ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. लोकांनी या मुलीचे खूप कौतुक केले. “अविश्वसनीय धैर्य! खरी शेरनी आहे ही,” “अशी लहान वयात सुपरहिरो इन्स्टिंक्ट!” असे कमेंट्स आले. कोणी म्हणाले, “ती खूप धाडसी आहे, पण हे धोकादायक होते. लिफ्टमध्ये काही झाले असते तर तिचे प्राण जाऊ शकले असते.”.Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.दुसरीकडे अनेकांनी लिफ्टच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले. “अडथळा आला तरी दरवाजे उघडायला हवेत ना? हे दोषपूर्ण लिफ्ट आहे!” “लिफ्ट कंपनीला जबाबदार धरले पाहिजे,” असे लोक म्हणाले. काहींनी पालकांनाही दोष दिला, “मुले एकटीने लिफ्टमध्ये का? पालकांची नजर हवी होती.”ही घटना सांगते की लिफ्टची नियमित तपासणी आणि देखभाल किती महत्त्वाची आहे. तसेच लहान मुलांनी एकट्याने लिफ्ट वापरू नयेत, याचीही आठवण करून देते. पण या सगळ्यात एक गोष्ट स्पष्ट आहे त्या लहान मुलीच्या धैर्याने दोन जीव वाचले आणि ती खरी हिरोइन ठरली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.