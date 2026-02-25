Viral News : आजोबांनी इंग्रजांना दिले होते ३५००० रुपयांचे कर्ज, नातू १०९ वर्षांनंतर करणार कोट्यवधी वसूल, ब्रिटिश सरकारला पाठवणार नोटीस

Trending News

Sehore Family Claim : शेठ जुम्मा लाल रुथिया यांना ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासनपत्र दिल्याचा कुटुंबाचा दावा आहे. स्वातंत्र्यानंतर हे प्रकरण दुर्लक्षित राहिले आणि कागदपत्रे कुटुंबाकडेच सुरक्षित होती.
Yashwant Kshirsagar
मध्य प्रदेशातील सेहोर येथून एक अनोखे प्रकरण समोर आले आहे.येथील एका प्रतिष्ठित कुटुंबाचे ब्रिटीश सरकारने १०९ वर्षे जुने कर्ज अद्याप फेडले नसल्याचे समोर आले आहे. वृत्तानुसार, सेथ जुम्मा लाल रुथिया यांनी १९१७ मध्ये ब्रिटीश प्रशासनाला ३५,००० रुपये कर्ज दिले होते, जे व्याजासह आता कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यांचा नातू विवेक रुथिया यांचा दावा आहे की हे कर्ज कधीही फेडले गेले नाही. ते आता या ऐतिहासिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी करत आहेत. विवेक यांचा दावा आहे की त्यावेळच्या मिळालेल्या कागदपत्रांवरून आणि मृत्युपत्रातून हा व्यवहार उघड झाला आहे.

