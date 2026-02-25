Viral News : आजोबांनी इंग्रजांना दिले होते ३५००० रुपयांचे कर्ज, नातू १०९ वर्षांनंतर करणार कोट्यवधी वसूल, ब्रिटिश सरकारला पाठवणार नोटीस

मध्य प्रदेशातील सेहोर येथून एक अनोखे प्रकरण समोर आले आहे.येथील एका प्रतिष्ठित कुटुंबाचे ब्रिटीश सरकारने १०९ वर्षे जुने कर्ज अद्याप फेडले नसल्याचे समोर आले आहे. वृत्तानुसार, सेथ जुम्मा लाल रुथिया यांनी १९१७ मध्ये ब्रिटीश प्रशासनाला ३५,००० रुपये कर्ज दिले होते, जे व्याजासह आता कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यांचा नातू विवेक रुथिया यांचा दावा आहे की हे कर्ज कधीही फेडले गेले नाही. ते आता या ऐतिहासिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी करत आहेत. विवेक यांचा दावा आहे की त्यावेळच्या मिळालेल्या कागदपत्रांवरून आणि मृत्युपत्रातून हा व्यवहार उघड झाला आहे..विवेक रुथिया यांच्या मते, त्यांचे आजोबा सेथ जुम्मा लाल हे एक मोठे व्यापारी होते.त्यांचा त्यावेळी सेहोरमध्ये मोठा कापड आणि धान्य व्यवसाय होता. पहिल्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटिश सरकारला निधीची नितांत आवश्यकता होती. स्थानिक प्रशासनाने सेथ जुम्मा लाल यांची मदत मागितली आणि त्यांनी त्यांना ३५,००० रुपये कर्ज दिले. त्या बदल्यात, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी कर्ज फेडण्याचे आश्वासन देणारे लेखी कागदपत्रे दिली. पण स्वातंत्र्यानंतर, हे प्रकरण विसरले गेले..नोटीस पाठवण्याची तयारीविवेक रुथिया यांनी स्पष्ट केले की कुटुंबाच्या जुन्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर हे उघड झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की एक सार्वभौम राष्ट्र आपल्या भूतकाळातील आर्थिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आता, विवेक रुथिया ब्रिटिश सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची योजना आखत आहेत. ते म्हणाले, "हे फक्त पैशांबद्दल नाही तर न्याय आणि इतिहासाबद्दल आहे. १९१७ मध्ये व्याजासह ३५,००० रुपये आजच्या चलनात कोट्यवधींचे असतील.".पन्नास वर्षांपूर्वीची आणीबाणी: बदललेले जनजीवन आणि राजकीय ध्रुवीकरण - एक व्यक्तिगत अनुभव!.प्रकरण कसे उघडकीस आलेविवेक रुथिया म्हणतात की सेठ जुम्मा लाल यांचे १९३७ मध्ये निधन झाले, कर्ज दिल्यानंतर जवळजवळ २० वर्षांनी, त्यांच्या मृत्यूनंतर ही कागदपत्रे त्यांचा मुलगा सेठ मानक चंद्र रुथिया यांच्याकडे सुरक्षितपणे ठेवण्यात आले. २०१३ मध्ये मानक चंद्र यांच्या मृत्यूनंतर हे कागदपत्रे विवेक रुथिया यांच्याकडे आली. विवेक यांनी स्पष्ट केले की, कागदपत्रे सुमारे २२ वर्षे घरी ठेवण्यात आली होती, परंतु अलीकडेच, कुटुंबातील चर्चेदरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आले..दरम्यान, कायदे तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे प्रकरण हेग कोर्ट किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाऊ शकते, परंतु प्रामाणिक कागदपत्रांची वैधता सिद्ध करणे आव्हानात्मक असेल. रुथिया कुटुंब हे सेहोरमधील एक प्रसिद्ध कुटुंब आहे, जे त्यांच्या परोपकार आणि सामाजिक कार्यासाठी प्रसिद्ध आहे. सेठ जुम्मलाल यांनी अनेक शाळा आणि रुग्णालये बांधली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.