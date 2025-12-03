Pune University History: ५१२ एकरांवर उभं राहिलेलं ब्रिटिशकालीन ‘गव्हर्नर हाऊस’ कसं बनलं आजचं पुणे विद्यापीठ?

पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मुख्य इमारत म्हणजे काळाच्या प्रवाहातही आपल्या दिमाखात अढळ उभा असलेला हा वारसा आहे. आजही ही इमारत पाहणाऱ्यांना इतिहासाच्या दारात घेऊन जाते. ब्रिटिशकालीन गव्हर्नर हाऊस म्हणून उभारलेली ही अद्वितीय वास्तू स्थापत्यकलेच्या अप्रतिम सौंदर्याने आणि प्राचीन वैभवाने प्रत्येकाला मोहित करून टाकते..जुने गव्हर्नर हाउस लिलावातब्रिटिश राजवटीत मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरांचे निवासस्थान प्रथम दापोडी येथे होते. मात्र १८६० मध्ये तेथील जुने गव्हर्नर हाउस लिलावात काढण्यात आले. त्यानंतर नवीन गव्हर्नर हाउस उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन गव्हर्नर सर बार्टल फ्रियर यांनी गणेशखिंड परिसरात तब्बल ५१२ एकर एवढी प्रचंड जागा निवडली. ही जागा त्यावेळी शहरापासून बरीच दूर आणि निसर्गरम्य होती..आराखडा प्रसिद्ध वास्तुविशारद ट्रबशॉ यांनी तयार केला१८६४ साली या ठिकाणी बांधकामाला आरंभ झाला. इमारतीचा आराखडा प्रसिद्ध वास्तुविशारद ट्रबशॉ यांनी तयार केला होता, तर प्रत्यक्ष बांधकामाची जबाबदारी हार्वर्ड या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली होती. स्थानिक करड्या रंगाच्या दगडांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून ही इमारत उभी राहिली. बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी १८७१ साल उजाडावे लागले..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....रचना फारच आगळीवेगळीइमारतीत भव्य दरबार हॉल, दिवाणखाना, शयनकक्ष, मागील बाजूस संगमरवरी खास दिवाणखाना, नृत्यालय, देखणे कारंजे आणि लाकडी जिने असे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहेत. मुख्य भोजनकक्ष आणि समोरील बागेच्या मागे असलेले स्वयंपाकघर हे जमिनीखालील बोगद्याने जोडलेले आहे. ही रचना त्याकाळी फारच आगळीवेगळी होती..प्रचंड खर्चफक्त मुख्य इमारतीसाठी दहा लाखांहून अधिक रुपये, तर संपूर्ण परिसरातील इतर बांधकामे आणि बगीचे यासाठी साडेसोळा लाख रुपये असा प्रचंड खर्च झाला. बगीच्यात दुर्मीळ प्रजातींची झाडे लावण्यात आली होती. या सर्व गोष्टींमुळे हे गव्हर्नमेंट हाउस खरोखरच राजेशाही थाटात तयार झाले..पुणे विद्यापीठाची स्थापनास्वातंत्र्यानंतर पुणे विद्यापीठाची स्थापना झाली. त्या वेळी ही संपूर्ण इमारत आणि परिसर विद्यापीठाला देण्यात आला. त्यानंतर ती उच्च शिक्षणाचा केंद्रबिंदू बनली. आजही विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय कामकाजाचा आणि समारंभांचा हा भव्य सभागृह केंद्रबिंदू आहे. आपल्या ऐतिहासिक वारशामुळे आणि स्थापत्यशैलीमुळे ही इमारत पुण्याच्या वैभवाचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.