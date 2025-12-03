Trending News

Pune University History: ५१२ एकरांवर उभं राहिलेलं ब्रिटिशकालीन ‘गव्हर्नर हाऊस’ कसं बनलं आजचं पुणे विद्यापीठ?

British-Era Governor House That Became Today Savitribai Phule Pune University : ब्रिटिश काळात गव्हर्नरसाठी बांधण्यात आलेली इमारत म्हणजे आजचं 'पुणे विद्यापीठ'. कोण होते वास्तुविशारद, किती झाला खर्च?
Pune University History Marathi

Pune University History Marathi

Sandip Kapde
पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मुख्य इमारत म्हणजे काळाच्या प्रवाहातही आपल्या दिमाखात अढळ उभा असलेला हा वारसा आहे. आजही ही इमारत पाहणाऱ्यांना इतिहासाच्या दारात घेऊन जाते. ब्रिटिशकालीन गव्हर्नर हाऊस म्हणून उभारलेली ही अद्वितीय वास्तू स्थापत्यकलेच्या अप्रतिम सौंदर्याने आणि प्राचीन वैभवाने प्रत्येकाला मोहित करून टाकते.

