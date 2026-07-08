Dowry Death Law : पतीच्या दबावात पत्नीने माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा मागणे म्हणजे हुंडाच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Calcutta High Court’s Key Observation on Dowry Demand : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने हुंडाबळी प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या महिलेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतील आपला कायदेशीर वाटा मागण्याचा अधिकार असला तरी, तो पतीच्या दबावाखाली, सक्तीने किंवा छळामुळे मागितला गेला असेल तर तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-बी अंतर्गत हुंड्याची मागणी मानला जाईल..२ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अपूर्बा सिन्हा रे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पतीची दोषसिद्धता कायम ठेवली, परंतु त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासात रूपांतरित केली. त्याचबरोबर पुराव्याअभावी पतीच्या आई-वडिलांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली..काय आहे प्रकरण?जून २०१४ मध्ये घडलेल्या या घटनेत एका महिलेचा आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाला होता. महिलेने मुलीची हत्या केल्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले. सत्र न्यायालयाने पती व त्याच्या पालकांना हुंड्यासाठी क्रूरता व मृत्यूला कारणीभूत ठरवले होते. पतीला जन्मठेप तर पालकांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयात पतीने अपील दाखल करताना युक्तिवाद केला की, हुंड्याची मागणी केली नव्हती. पत्नीने फक्त आपल्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील कायदेशीर हिस्सा मागितला होता. मात्र न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळले..Bombay High Court : पोटगीची मागणी म्हणजे खंडणीच, उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी, नेमकं काय आहे प्रकरण?.न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षणन्यायालयाने नमूद केले की, “महिलेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वाटा मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र जर ही मागणी पतीच्या सूचना, दबाव किंवा छळामुळे झाली असेल तर तिला हुंड्याच्या मागणीच्या व्याख्येतून वगळता येणार नाही.”.पुराव्यांवरून असे दिसून आले की, महिलेच्या भावाने काही वडिलोपार्जित मालमत्ता विकली होती आणि त्यातील रक्कम तिला दिली होती. तरीही पतीने उरलेल्या मालमत्तेचा हिस्सा मिळवून देण्यासाठी तिच्यावर सतत दबाव टाकला होता. याच दबावामुळे ती हतबल झाली होती, असे न्यायालयाचे मत आहे..एफआयआर विलंबाबाबत न्यायालयाचे मतपतीच्या वकिलांनी एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबावर (दोन दिवस) प्रश्न उपस्थित केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि म्हटले, “अशा दुःखद घटनेनंतर नातेवाईक हादरलेले असतात. कायदेशीर सल्ला घेणे हे योग्य पाऊल आहे. त्यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होत नाही.”.शिक्षेत बदलसासरच्या इतर सदस्यांविरुद्ध ठोस पुरावा नसल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. पतीच्या शिक्षेबाबत न्यायालयाने म्हटले की, कलम ३०४-बी अंतर्गत जन्मठेप ही फारच गंभीर प्रकरणांसाठी राखीव ठेवावी. त्यामुळे पतीची शिक्षा १० वर्षांच्या सश्रम कारावासात कमी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.