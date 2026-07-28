Viral Video: प्रचंड लाटांमध्ये मुलगा वाहून गेला; 16 वर्षीय तरुणाचा थरारक रेस्क्यू कॅमेऱ्यात, समुद्राच्या भीषण लाटांशी झुंज

कॅलिफोर्नियातील सांताक्रूझ येथील सीब्राइट बीचवर प्रचंड समुद्री लाटांमध्ये वाहून गेलेल्या एका लहान मुलाचा 16 वर्षीय लाइफगार्डने धाडसाने जीव वाचवल्याची घटना समोर आली आहे. या थरारक बचावकार्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, या तरुणाच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक ट्रम्प यांनीही या लाइफगार्डला सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्याची मागणी केली आहे..घटना शनिवारी घडलीएनबीसीच्या वृत्तानुसार, ही घटना शनिवारी कॅलिफोर्नियातील सांताक्रूझ येथील सीब्राइट बीचवर घडली. त्या वेळी समुद्रात नेहमीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि उंच लाटा उसळत होत्या. या अचानक आलेल्या लाटांमुळे समुद्रकिनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या अनेकांना परिस्थितीचा अंदाजच आला नाही..10 वर्षीय मुलगा लाटांमध्ये अडकलास्कॉट व्हॅंडर डुसेन यांनी चित्रीत केलेल्या व्हिडिओमध्ये सुमारे 10 वर्षांचा मुलगा प्रचंड लाटांमध्ये अडकल्याचे दिसून येते. समुद्राच्या जोरदार लाटांनी त्याला किनाऱ्यावरून खोल पाण्याकडे ओढले. त्यानंतर एकामागून एक लाटा त्याच्यावर आदळत राहिल्याने तो स्वतःचा बचाव करण्यासाठी संघर्ष करत होता. किनाऱ्यावर उपस्थित लोक ही घटना पाहून घाबरले होते.स्कॉट व्हॅंडर डुसेन यांनी एनबीसीशी बोलताना सांगितले की, या लाटांनी अनेकांना अचानक गाठले. काही क्षणांतच हा मुलगा लाटांच्या तडाख्यात सापडला आणि समुद्रात वाहून गेला..WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral.16 वर्षीय लाइफगार्डची धाडसी झेपमुलगा संकटात असल्याचे लक्षात येताच अवघ्या काही सेकंदांत 16 वर्षीय लाइफगार्डने समुद्रात उडी घेतली. प्रचंड लाटा आणि खवळलेल्या समुद्राचा सामना करत तो मुलापर्यंत पोहोचला. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हा लाइफगार्ड लाटांशी झुंज देत मुलाला सुरक्षितपणे किनाऱ्याच्या दिशेने आणताना दिसतो..इतरांनीही केली मदतएनबीसीच्या माहितीनुसार, या बचाव मोहिमेत नंतर दुसरा लाइफगार्ड आणि समुद्रकिनाऱ्यावर उपस्थित काही नागरिकही सहभागी झाले. सर्वांनी मिळून थकलेल्या मुलाला सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर आणले. मुलाला सुखरूप बाहेर काढल्यानंतर उपस्थितांनी सुटकेचा निश्वास सोडला..सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षावया बचावकार्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून, अनेकांनी 16 वर्षीय लाइफगार्डच्या धाडसाचे आणि प्रसंगावधानाचे कौतुक केले आहे. एरिक ट्रम्प यांनीही एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत, "या 16 वर्षीय लाइफगार्डला सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळायला हवा. हे अमेरिकेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. उत्तम काम!" अशा शब्दांत त्याचे अभिनंदन केले..देवदूत! पुरात अडकलेल्या चिमुरड्यासाठी ५ जणांनी लावली जीवाची बाजी; काळजाची धडधड वाढवणारा, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.