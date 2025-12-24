Trending News

Police constable molests student on train Video : रेल्वेत झोपेचं सोंग घेवून शेजारी बसलेल्या विद्यार्थीनिचा विनयभंग करणाऱ्या पोलिस कॉन्स्टेबलला अटक!

Police constable arrested for molesting student on train : संबंधित विद्यार्थीनीने स्वत:च रेकॉर्ड केला व्हिडिओ अन् रेल्वे पोलिसांना तत्काळ कळवले; जाणून घ्या, नेमकी कुठं घडली घटना?
Police officials escorting the arrested constable following the Chennai–Coimbatore train sexual assault case involving a student passenger.

Police officials escorting the arrested constable following the Chennai–Coimbatore train sexual assault case involving a student passenger.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Chennai Coimbatore train incident : चेन्नईहून कोइम्बतूरला जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली तामिळनाडू पोलिस विभागातील एका हेड कॉन्स्टेबलला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीचा धावत्या रेल्वेमध्ये विनयभंग केल्याचा शेख मोहम्मद नावाच्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर आरोप आहे. रेल्वेत तो तिच्या शेजारी बसलेला होता आणि सहप्रवासी होता. सध्या तो आरएस पुरम पोलिस स्टेशनमध्ये कार्यरत होता.

ही संपूर्ण घटना संबंधित विद्यार्थिनीने तातडीने तिच्या फोनमध्ये रेकॉर्ड केली. यानंतर रेल्वे सुरू असतानाच रेल्वे संरक्षण दलाला (आरपीएफ) याबाबत तत्काळ कळवले.

Police officials escorting the arrested constable following the Chennai–Coimbatore train sexual assault case involving a student passenger.
Couple on Railway Track Viral Video : प्रेम आंधळं असतं ऐकलय, पण इतकं? ; रेल्वेखाली बसले होते गुटरगु करत, क्षणात निघाली रेल्वे अन् मग...

संबंधित विद्यार्थीनीने रेकॉर्ड केलेला पुराव्याचा व्हिडिओ आणि तक्रारीच्या आधारे, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी कटपाडी जंक्शनवर थांबवले, तर काही रिपोर्टमध्ये अराक्कोनम रेल्वे स्टेशनचाही उल्लेख आहे, जिथे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

crime
railway
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com