Flood Rescue Video : पूराचा कहर! पण मराठवाड्याचा पोलीस पाटील मागे हटला नाही, ७ जणांना मृत्यूच्या दारातून बाहेर काढलं, व्हिडिओ व्हायरल

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील वेताळवाडी गावात एका थरारक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. नदीच्या पुरात अडकलेल्या सात पर्यटकांना गावातील पोलिस पाटील आणि ग्रामस्थांनी मिळून सुखरूप बाहेर काढले. ही घटना सोमवारी दुपारी २ ते २:३० च्या सुमारास घडली, ज्यामुळे ग्रामस्थांच्या धैर्याचे आणि एकजुटीचे कौतुक होत आहे..पुरात अडकले सात पर्यटकसिल्लोड तालुक्यातील उंडणगाव येथील सात प्रवासी ओमनी वाहनातून (क्र. एमएच २० एजी ७३२९) रुद्रेश्वर येथे पर्यटनासाठी आणि श्रावण सोमवारनिमित्त दर्शनासाठी आले होते. रुद्रेश्वर लेणी पाहून परतताना वेताळवाडी नदीला अचानक आलेल्या पुरामुळे त्यांचे वाहन नदीपात्रात अडकले. सुरुवातीला पुराचा प्रवाह कमी होता, पण वाहन नदीच्या मध्यभागी पोहोचताच पाण्याचा वेग वाढला. यामुळे चालकासह सर्व प्रवासी घाबरले..Viral Video : सासूला चप्पलने मारत होती सून, दीर काठी घेऊन आला अन्... हाय होल्टेज ड्रामाचा व्हिडिओ व्हायरल.पोलिस पाटलाचा हजरजबाबीपणाहा प्रकार नदीकाठावर असलेल्या वेताळवाडीचे पोलिस पाटील श्रीराम जाधव यांच्या लक्षात आला. त्यांनी तातडीने गावातील काही धाडसी तरुणांना एकत्र केले. इसाक शहा, आयुब शहा, आरिफ खान, माजित खाँ मेवाती, गुफरान पठाण, कालू हुसेन मेवती यांच्यासह १० ते १२ मुलांनी पुराच्या पाण्यात उड्या टाकल्या. या ग्रामस्थांनी धैर्याने वाहनाला ढकलत ते नदीच्या काठावर आणले. यामध्ये तीन पुरुष आणि चार महिलांचा समावेश होता, ज्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळाले..ट्रॅक्टरने वाहनाची सुटकापर्यटकांना वाचवण्यात यश आल्यानंतर अडकलेले वाहन बाहेर काढणेही आव्हानात्मक होते. यावेळी गावातील सत्तार खान मेवाती यांनी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाहनाला पाण्याबाहेर काढले. या संपूर्ण बचावकार्यामुळे ग्रामस्थांचा उत्साह आणि एकजूट दिसून आली.ग्रामस्थांचे कौतुकया घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन आणि पर्यटकांनी वेताळवाडीच्या ग्रामस्थांचे कौतुक केले. पोलिस पाटील श्रीराम जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील या बचावकार्याने गावाच्या एकजुटीचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे उदाहरण ठेवले आहे. स्थानिकांनी सांगितले की, अशा संकटकाळात गावकरी नेहमीच एकत्र येऊन मदत करतात. ही घटना गावाच्या परंपरेला साजेशी आहे..सुरक्षेची गरजया घटनेने नदीकाठावरील पर्यटनस्थळांवर सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. पावसाळ्यात नद्या आणि धबधब्यांजवळ पर्यटकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनाने अशा ठिकाणी सूचना फलक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Mumbai Local Viral Video: मुसळधार पावसातही लोकल सुस्साट, पश्चिम रेल्वेने शेअर केला व्हिडिओ; लोक म्हणाले- हेच मुंबईचे स्पिरिट !