Flood Rescue Video : पूराचा कहर! पण मराठवाड्याचा पोलीस पाटील मागे हटला नाही, ७ जणांना मृत्यूच्या दारातून बाहेर काढलं, व्हिडिओ व्हायरल

Heroic Villagers Rescue 7 Tourists in Chhatrapati Sambhajinagar Flood | वेताळवाडीच्या ग्रामस्थांनी पुरात अडकलेल्या ७ पर्यटकांना वाहनासह वाचवले; पोलिस पाटलाच्या नेतृत्वात थरारक बचावकार्य यशस्वी.
In Soygaon taluka’s Vetalwadi, Police Patil Shriram Jadhav and villagers bravely rescued seven tourists from floodwaters, highlighting rural courage
In Soygaon taluka’s Vetalwadi, Police Patil Shriram Jadhav and villagers bravely rescued seven tourists from floodwaters, highlighting rural courageesakal
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील वेताळवाडी गावात एका थरारक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. नदीच्या पुरात अडकलेल्या सात पर्यटकांना गावातील पोलिस पाटील आणि ग्रामस्थांनी मिळून सुखरूप बाहेर काढले. ही घटना सोमवारी दुपारी २ ते २:३० च्या सुमारास घडली, ज्यामुळे ग्रामस्थांच्या धैर्याचे आणि एकजुटीचे कौतुक होत आहे.

