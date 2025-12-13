Shivaji Maharaj Video: शिवरायांचा उंबरखिंडीत लढतानाचा AI व्हिडिओ व्हायरल! फक्त ४ तासांत इतिहास उलटला, २५ हजार मुघल गारद

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सैन्याने उंबरखिंडच्या खिंडीत मुघल फौजेवर केलेला ऐतिहासिक विजय आजही प्रेरणादायी आहे. हा रोमांचक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यात दाखवले आहे की, केवळ एक हजार मावळ्यांनी पंचवीस ते तीस हजार मुघल सैनिकांना कसे परास्त केले..१६६१ च्या सुरुवातीला मुघल सेनापती शाहिस्तेखान उत्तर कोकणातील कल्याण, भिवंडी, चौल, पनवेल आणि नागोठणे ही ठिकाणे ताब्यात घेण्यासाठी कारतलब खानाच्या नेतृत्वाखाली मोठी फौज रवाना केली..मुघलांना घेरले२ फेब्रुवारी १६६१ रोजी कारतलब खानाची फौज पुण्याहून निघाली आणि बोरघाटाऐवजी घाटमाथ्यावरून उंबरखिंडच्या दिशेने उतरू लागली. ही वाट अरुंद आणि नळीसारखी होती. मुघल सैन्य सह्याद्रीतून उतरत असतानाच घनदाट जंगलात लपून बसलेल्या मराठा सैनिकांनी अचानक हल्ला चढवला. बाणांचा वर्षाव आणि तोफांच्या गोळ्यांनी मुघलांना घेरले..गनिमी काव्याची रणनीतीमराठ्यांनी गनिमी काव्याची रणनीती अवलंबली. डोंगरावरून आणि जंगलातून सतत हल्ले करताना त्यांनी मुघलांचे सर्व मार्ग बंदिस्त केले. मित्रसेन आणि अमरसिंह यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, पण मराठ्यांच्या चपळ हालचालींमुळे मुघल सैनिक घाबरून इकडेतिकडे पळू लागले. अवघ्या चार तासांच्या आत मुघल फौजेची पूर्ण दाणादाण उडाली..Shivaji Maharaj Video: 352 वर्षांपूर्वी रायगड कसा होता? पहिल्यांदा जगासमोर 3D मॅपिंग! शिवरायांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर नक्की पाहा.शरणागतीचा प्रस्तावप्रचंड नुकसान पाहून रायबाघणच्या सल्ल्याने कारतलब खानाने शरणागतीचा प्रस्ताव पाठवला. दूताने शिवाजी महाराजांना संदेश दिला की, खान पूर्ण शरण येऊन या प्रदेशातून निघून जाण्याची परवानगी मागत आहे. महाराजांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला. युद्ध थांबवण्याचा आदेश सर्व मराठा तुकडींना देण्यात आला आणि मुघल सैन्याला परत जाण्यास सांगितले..शिवाजी महाराज स्वतः युद्धसज्ज अवतारात होते. मुघल परत हल्ला करू नयेत म्हणून महाराजांनी सेनापती नेतोजी पालकर यांना उत्तर कोकणात तैनात ठेवले, तर स्वतः दक्षिण कोकणातील दाभोळ आणि शृंगारपूरच्या मोहिमेवर निघाले..Shivaji Maharaj Video: उंच शरीरयष्टी, तेजस्वी डोळे अन् चालाख नजर... क्षणभर वाटेल शिवराय खरोखरच समोर उभे आहेत, फक्त एक क्लिक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.