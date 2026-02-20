Viral Video : मित्राने सिगारेट पिण्यापासून रोखले, युवकाने पेट्रोल पंपालाच लावली आग, थरारक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

छत्तीसगडमध्ये एका तरुणाने लायटरने पेट्रोल पंपाला आग लावल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाने लायटरने आग लावल्याने घबराट पसरली. अचानक लागलेल्या आगीमुळे उपस्थित लोक घाबरले. पण कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे आग त्वरित आटोक्यात आणण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आणि दोन्ही आरोपींना अटक केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दोन तरुण पेट्रोल भरण्यासाठी मोटारसायकलवरून आले होते. दरम्यान, मागे बसलेला तरुण मोटारसायकलवरून उतरला आणि सिगारेट पेटवू लागला. त्याच्या साथीदाराने पेट्रोल पंप परिसरात सिगारेट ओढण्यापासून रोखले..यामुळे संतप्त झालेल्या तरुणाने हातात लायटर घेऊन पेट्रोल भरत असलेल्या बाईकच्या टाकीतच जळता लायटर फेकला यामुळे आगीचा भडका उडाला अ्न बाईकने अन् पंपाने क्षणात पेट घेतला. भडका उडताच युवक त्याचा मित्र अन् कर्मचारी दूर पळाले, मात्र दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान राखत आग आटोक्यात आणली. कोणताही विलंब झाल्यास आग मशीन किंवा टाकीपर्यंत पोहोचू शकली असती, ज्यामुळे मोठा स्फोट होऊन मोठी जीवितहानी होऊ शकली असती..Uttar pradesh Advocate Toll Video : एक सॉरी ५ कोटी ३० लाखांना! वकिलाचा टोल नाक्यावर अपमान केला, व्हिडिओ व्हायरल अन् टोल एजन्सीचा खेळ खल्लास....घटनेनंतर लगेचच दोन्ही तरुण घटनास्थळावरून पळून गेले. पण या घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. कारवाई करत इम्रान कुरेशीसह दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.