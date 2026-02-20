Sain Community Marriage Rules : साखरपुड्यानंतर नवरा-नवरीच्या गप्पांवर बंदी, 'या' समाजाच्या फतव्याची का होतेय चर्चा ?

छत्तीसगडमधील सेन समुदायाने लग्नापूर्वी आणि लग्नानंतर नवरा-नवरीला फोनवर बोलण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच लग्नात नवरदेवाचे बूट लपवण्याच्या प्रथाही मोडीत काढण्याचा निर्णय समाजाच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत घेण्यात आला.समाजाच्या या निर्णयाची सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. .समाजातील वरिष्ठ पंचाच्या मते, लग्न ठरलेल्या जोडप्यांना फोनवर एकटे बोलण्यास मनाई असेल.वधूच्या बहिणी आता लग्नादरम्यान वराचे बूट लपवू शकणार नाहीत.सेन समाजाने हे निर्णय लग्नानंतर नातेसंबंध तुटण्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतले असल्याचे सांगितले जात आहेय . सेन समुदायाच्या बालोद जिल्ह्याचे अध्यक्ष संतोष कौशिक यांनी सांगितले की, मंगळवारी समुदायाच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत अनेक जुने नियम बदलण्यात आले. आता, लग्नानंतर, लग्न झालेले जोडपे फोनवर एकमेकांशी खाजगीत बोलू शकणार नाहीत..कोणत्या परिस्थितीत संभाषण होईल?कौशिक यांनी स्पष्ट केले की सेन समाजातील जुन्या परंपरेनुसार असे कोणतेही नियम केले जात नव्हते. जेव्हा तुटलेले नाते विचारात घेतले जात नव्हते, तेव्हा ब्रेकअपचे कारण विचारात घेतले जात नव्हते. आम्ही तपास केला तेव्हा आम्हाला आढळले की बहुतेक नाते लग्नापूर्वी मुलगा आणि मुलगी यांच्यात मोबाईल फोनद्वारे संवाद झाल्यामुळे तुटत होते. म्हणूनच बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आम्ही असा नियम बनवला आहे की लग्नानंतर आणि लग्नापूर्वी मुलगा आणि मुलगी एकमेकांशी फोनवर बोलणार नाहीत; आवश्यक असल्यास ते फक्त त्यांच्या पालकांसमोरच बोलतील. .वधूच्या बहिणी वराचा बूट लपवू शकणार नाहीतदुसऱ्या निर्णयाबाबत बालोद जिल्ह्यातील सेन समुदायाचे प्रवक्ते उमेश कुमार सेन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बैठकीत असे ठरवण्यात आले की, वधूच्या बहिणी आता वराचा बूट लपवू शकणार नाहीत. बंदीचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की बूट लपवल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण होतो. शिवाय, जर समाजातील कोणत्याही कुटुंबाने किंवा व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केले तर समुदाय त्यांच्याशी संबंध तोडणार आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, लग्न समारंभांना उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची संख्या १५ ते २० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा, लग्नासाठी शुभ मुहूर्त पाळण्याचा आणि प्लास्टिकऐवजी स्टीलच्या प्लेट्समध्ये जेवण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.