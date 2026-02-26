Viral Video : बॉसने टेबलवर ठेवले नोटांचे ढीग, कर्मचाऱ्यांना म्हणाला- जितके नेता येतील तितके न्या; कंपनीच्या अनोख्या बोनसचा व्हिडिओ व्हायरल

चीनमधील एक कंपनी सध्या बोनस देण्याच्या अनोख्या पद्धतीमुळे चर्चेत आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना निश्चित रकमेचा चेक देण्याऐवजी, टेबलांवर नोटांचे गठ्ठे ठेवले आणि त्यांना मोजता येतील तितके घेण्यास सांगितले . हा अनोखा उपक्रम कंपनीच्या वार्षिक समारंभात राबवण्यात आला. जिथे हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर नोटांच्या बंडल्सचे ढीग ठेवण्यात आले. .७,००० कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष समारंभहेनान प्रांतात असलेल्या हेनान कुआंगशान क्रेन कंपनी लिमिटेडने १३ फेब्रुवारी रोजी आपला वार्षिक समारंभ आयोजित केला होता. सुमारे ७,००० कर्मचाऱ्यांसाठी आठशे डायनिंग टेबल ठेवण्यात आले होते. कार्यक्रमादरम्यान, ६० मिलियन युआनपेक्षा जास्त किमतीची रोकड जागेवरच वाटण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना नोटांचे गठ्ठे उचलण्यासाठी आणि मोजण्यासाठी ठराविक वेळ देण्यात आला. वेळ संपल्यानंतर, त्यांनी मोजलेली रक्कम त्यांचा बोनस बनली. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन प्रसारित करण्यात आली आणि आता याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत..Elon Musk ने तुम्हाला दिलीये मोठी ऑफर! दुसऱ्यांना नोकरी द्या अन् स्वतः 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमवा; पाहा काय आहे ही अनोखी ऑफर.नफ्यातील मोठा वाटा कर्मचाऱ्यांना अहवालांनुसार, कंपनीने २०२५ मध्ये २७० मिलियन युआनचा नफा कमावला, त्यापैकी १८० मिलियन युआन किंवा अंदाजे ७० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटण्यात आली. समारंभात कंपनीचे मालक कुई पेइजुन म्हणाले की, तरुण कर्मचाऱ्यांवर अनेकदा कार आणि गृहकर्जांचा भार असतो. रोख मदतीमुळे दिलासा मिळतो. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, पूर्वी कंपनी नेकलेस आणि अंगठ्यांसारख्या भेटवस्तू देत असे, परंतु आता थेट रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान २०,००० युआन मिळाले. .यापूर्वीही लाखोंचे वाटप कंपनीने कर्मचाऱ्यांना इतकी मोठी रक्कम वाटण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२४ मध्ये, २६० मिलियन युआनच्या निव्वळ नफ्यापैकी १७० मिलियन युआन कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, २००० महिला कर्मचाऱ्यांना १.६ मिलियन युआनचा बोनस देखील देण्यात आला. २००२ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी क्रेन आणि संबंधित उपकरणे बनवते आणि १३० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीच्या मालकाकडे अंदाजे ९८.८८ टक्के शेअर्स आहेत. नोटांचे बंडल वाटण्याच्या या परंपरेमुळे कंपनीला सोशल मीडियावर एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. अनेकजण कर्मचाऱ्यांसाठी आदर आणि विश्वासाचे प्रतीक मानतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.