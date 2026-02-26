Trending News

Viral Video : बॉसने टेबलवर ठेवले नोटांचे ढीग, कर्मचाऱ्यांना म्हणाला- जितके नेता येतील तितके न्या; कंपनीच्या अनोख्या बोनसचा व्हिडिओ व्हायरल

China Company Bonus : ६० मिलियन युआनपेक्षा जास्त रक्कम जागेवरच वाटण्यात आली आणि संपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारित झाला. कंपनीच्या नफ्यापैकी सुमारे ७०% रक्कम कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून देण्यात आली.
Employees of Henan Kuangshan Crane count bundles of cash during the annual bonus distribution ceremony in Henan Province, China.

Employees of Henan Kuangshan Crane count bundles of cash during the annual bonus distribution ceremony in Henan Province, China.

esakal 

Yashwant Kshirsagar
Updated on

चीनमधील एक कंपनी सध्या बोनस देण्याच्या अनोख्या पद्धतीमुळे चर्चेत आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना निश्चित रकमेचा चेक देण्याऐवजी, टेबलांवर नोटांचे गठ्ठे ठेवले आणि त्यांना मोजता येतील तितके घेण्यास सांगितले . हा अनोखा उपक्रम कंपनीच्या वार्षिक समारंभात राबवण्यात आला. जिथे हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर नोटांच्या बंडल्सचे ढीग ठेवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Social Media
China
viral
company
Employees
bonus
viral video

Related Stories

No stories found.