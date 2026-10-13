China Woman Story: एअर होस्टेसची नोकरी सोडली! आता खेकडे विकून 'ती' करते दिवसाला १४ लाखांची कमाई

Beijing: भरभक्कम पगार, जगभरच्या प्रवासाची संधी असलेली एअर होस्टेसची नोकरी सोडून आपल्या आईच्या व्यवसायात मदत करणाऱ्या चीनमधील एका महिलेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल १२ वर्षे एअर होस्टेसचे काम केल्यानंतर खेकडे विकण्याच्या व्यवसायात उतरलेली ही महिला आता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. जिओ चेन असे या महिलेचे नाव असून, सणासुदीच्या काळात तिच्या कुटुंबाच्या व्यवसायाने एका दिवसात १ लाख चिनी युआनपेक्षा अधिक विक्री नोंदवली. थोडक्यात ही महिला खेकडे विकून दररोज सुमारे १४.४५ लाख रुपये इतकी दणदणीत कमाई करते आहे..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.आईच्या मदतीसाठी सोडली १२ वर्षांची नोकरीजिओ चेन या महिला चीनमधील झेजियांग प्रांतातील निंगबो शहरात राहतात. चेन यांनी जवळपास १२ वर्षे एअर होस्टेस म्हणून काम केले. मात्र, त्यांच्या आईचा खेकडे विक्रीचा व्यवसाय वाढू लागला आणि कामाचा व्यापही वाढला. व्यवसाय सांभाळण्यासाठी मदतीची गरज असल्याने चेन यांनी नोकरी सोडून गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. विमानातील प्रवाशांची काळजी घेण्याऐवजी आता त्या खेकड्यांची निवड, वर्गीकरण, पॅकिंग आणि ग्राहकांच्या ऑर्डर पाठवण्याच्या कामात मदत करतात..Farmer Success Story : नोकरीत मन रमलं नाही, आता करतो शेती; दिवसाला कमावतो ५० हजार, युवा शेतकऱ्याची डोक्यालिटी पाहून वाटेल आश्चर्य.सोशल मीडियाचा वापरचेन यांनी आपल्या व्यवसायाची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर सुरू केला. खेकडे निवडण्यापासून ते पॅकिंग आणि ऑर्डर पाठवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचे छोटे व्हिडीओ त्या शेअर करू लागल्या. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाकडे ग्राहकांचे लक्ष वेधले गेले आणि ऑनलाइन ऑर्डर मिळण्यास मदत झाली. .एका दिवसात १४.४५ लाखांची विक्रीचीनमध्ये सणाच्या काळात खेकड्यांची मागणी वाढते. याच हंगामात चेन यांच्या कुटुंबाच्या व्यवसायाने एका दिवसात १ लाख युआनपेक्षा अधिक विक्री केल्याचे वृत्त आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे १४.४५ लाख रुपये होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर मिळाल्या तरी त्या पूर्ण करणे सोपे नव्हते. ग्राहकांना हवे असलेले चांगल्या दर्जाचे खेकडे पुरेशा प्रमाणात मिळवताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे मागणी वाढली म्हणून प्रत्येक ऑर्डर स्वीकारण्याऐवजी, उपलब्ध मालाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत विक्री मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय चेन यांनी घेतला..एअर होस्टेसचा अनुभव व्यवसायात उपयोगीविमानसेवेतील नोकरीत प्रवाशांशी संवाद साधणे, त्यांना माहिती देणे आणि त्यांच्या गरजा समजून घेणे महत्त्वाचे असते. चेन यांनी हाच अनुभव सोशल मीडियावर ग्राहकांशी संवाद साधताना आणि आपल्या उत्पादनांची माहिती देताना वापरला. आईच्या व्यवसायाला हातभार लावताना त्यांनी सोशल मीडियाच्या मदतीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा नवा मार्ग निवडला. विशेष म्हणजे, वाढती मागणी आणि दर्जा टिकवण्याचे आव्हान यांचा समतोल साधणेही त्यांच्या व्यवसायाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.