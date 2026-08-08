मूड खराब आहे? कामाचा ताण आलाय? तर ऑफिसला दांडी मारा! 'या' कंपनीने सुरू केली ‘Unhappy Leave’ पॉलिसी

कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून पँग डाँग लाई या चीनी रिटेल कंपनीने एक अनोखे रजा धोरण लागू केले आहे, जे सध्या चर्चेत आहे. अलीकडेच कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी "अनहॅपी लिव्ह" सुरू केली आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, जर कर्मचाऱ्यांना मानसिक किंवा भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ वाटत असेल, तर ते दरवर्षी १० दिवसांपर्यंतची रजा घेऊ शकतात..मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष यू डोंगलाई म्हणतात की, कोणताही कर्मचारी नाखूश असताना किंवा दबावाखाली असताना त्याला काम करण्यास भाग पाडले जाऊ नये. त्यांच्या मते, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची प्रकृती ठीक नसेल, तर त्याला विश्रांती घेण्यासाठी आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. .Madhya Pradesh School: सरकारी शाळेत दाखवला ‘A’ रेटेड चित्रपट ; धुरंधर शिक्षकाचे झाले निलंबन, video viral.या नवीन धोरणांतर्गत, कर्मचाऱ्यांना आता मानसिक ताण, मनःस्थितीतील बदल किंवा थकवा जाणवल्यास रजा घेता येईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना वेगळे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. शिवाय रजेच्या काळात पगारातून कोणतीही कपात होणार नाही, म्हणजेच रजा पूर्ण पगारी असेल. व्यवस्थापक कर्मचाऱ्याची रजेची विनंती नाकारू शकत नाहीत..कंपनीचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य त्यांच्या शारीरिक आरोग्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कामाचा सततचा दबाव, तणाव आणि थकवा यांसारख्या काळात कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीसाठी आवश्यक वेळ देणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून काही काळानंतर ते अधिक चांगल्या मानसिक स्थितीत कामावर परत येऊ शकतील. सोशल मीडियावर या अनोख्या धोरणाचा उल्लेख करताना, आरपीजी ग्रुपचे अध्यक्ष हर्ष गोएंका म्हणाले की, ही चिनी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना १० दिवसांची 'अनहॅपी लिव्ह' देते. .Amazon Great Freedom Sale 2026: आजपासून मेगा सेल! Galaxy S25 Ultra 40 हजारांनी स्वस्त, पाहा कोणत्या वस्तूंवर मिळतोय मोठा डिस्काउंट.ज्यातून हा नवीन विचार समोर येतो की, कर्मचारी आनंदी नसतील तर त्यांनी कामावर जाण्याची गरज नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनीही अशाच प्रकारच्या धोरणांचा विचार करावा का, असा प्रश्न गोएंका यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, 'अनहॅपी लिव्ह'सारखी धोरणे आवश्यक आहेत की कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक चांगले आरोग्यदायी वातावरण निर्माण केले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना कामावर येताना आनंद वाटेल, यावर भारताने चर्चा करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.