Viral Video: ज्यांनी इमारत उभी केली, त्यांनाच लिफ्टमध्ये जागा नाही! २१ मजले डोक्यावर ओझं घेऊन चढणाऱ्या मजुराचा VIDEO पाहून डोळे पाणावतील!

सोशल मीडियावर सध्या एका बांधकाम मजुराचा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरत आहे. इमारतीमध्ये चार लिफ्ट उपलब्ध असतानाही एका मजुराला डोक्यावर सिमेंटचे जड ब्लॉक घेऊन तब्बल २१ मजल्यांपर्यंत पायऱ्या चढाव्या लागत असल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. या घटनेमुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती, त्यांच्याशी होणारी वागणूक आणि त्यांच्या श्रमांचा सन्मान याबाबत सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..डोक्यावर जड ब्लॉक घेऊन २१ मजल्यांचा प्रवास सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या या व्हिडिओमध्ये एक बांधकाम मजूर डोक्यावर काँक्रीटचे दोन जड ब्लॉक घेऊन इमारतीच्या जिन्याने वर जाताना दिसतो. प्रत्येक मजला पार करताना त्याला मोठी शारीरिक मेहनत घ्यावी लागत असल्याचे चित्रफितीतून स्पष्ट होते. इमारतीचा २१ वा मजला गाठण्यासाठी त्याला एकामागून एक जिने चढावे लागत आहेत. इन्स्टाग्रामवरील Dimps नावाच्या वापरकर्त्याने सर्वप्रथम हा व्हिडिओ शेअर केला होता. संबंधित घटनेचे चित्रीकरण करताना त्यांनी इमारतीमध्ये चार लिफ्ट असल्याचेही दाखवले. मात्र, बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी मजुरांना या लिफ्ट वापरण्याची परवानगी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे लिफ्ट उपलब्ध असूनही कामगाराला संपूर्ण अंतर पायऱ्यांनी पार करावे लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. .एक्सवर व्हिडिओ शेअर; कामगारांच्या वागणुकीवर प्रश्नइन्स्टाग्रामवरील मूळ पोस्ट Dimps यांच्या प्रोफाइलवर नंतर उपलब्ध राहिली नाही. मात्र, अमित सिंह नावाच्या वापरकर्त्याने हाच व्हिडिओ एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा शेअर केला. इमारतीतील लिफ्टचा वापर केवळ रहिवाशांसाठी राखीव असल्यामुळे बांधकाम साहित्य वाहून नेण्याची जबाबदारी मजुरांवर टाकण्यात आल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.इमारतीत चार लिफ्ट असताना कामगारांना त्यांचा वापर करू न देणे म्हणजे माणुसकीचा अभाव असल्याची टीका त्यांनी केली. रहिवाशांच्या सोयीसाठी सुविधा उपलब्ध असताना प्रत्यक्ष बांधकामाचे काम करणाऱ्या मजुरांना मात्र अशा कष्टप्रद परिस्थितीत काम करावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?.सोशल मीडियावर संतापहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. इमारतीतील रहिवासी आणि बांधकाम करणारे कामगार यांच्यात केला जाणारा भेदभाव अनेकांनी अधोरेखित केला. काही वापरकर्त्यांनी या परिस्थितीची तुलना गुलामगिरीशी करत, इतकी सामाजिक प्रगती झाल्यानंतरही माणसांशी अशी वागणूक का दिली जाते, असा सवाल उपस्थित केला..चार लिफ्ट असलेल्या इमारतीत बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य वाहून नेणाऱ्या मजुरांनाच लिफ्ट वापरण्याची मुभा नसणे ही विसंगती असल्याचेही अनेकांनी म्हटले. कामगार कोणत्या सामाजिक किंवा आर्थिक स्तरातून येतात, यापेक्षा त्यांच्या शारीरिक सुरक्षिततेला आणि सन्मानाला महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका काहींनी मांडली..Lonavala Railway Station: लोणावळा रेल्वे स्थानकात राडा; तिकीट तपासणीसाला प्रवाशाकडून बेदम मारहाण, Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.