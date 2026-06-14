Viral Video : गाय सात दिवस शेतात गोलच फिरत राहिली; गावकऱ्यांना वाटला चमत्कार, पण सत्य काही वेगळंच निघालं... दर्शनासाठी गर्दी

उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती जिल्ह्यातील बसभरिया पुरैना गावात एका गायीने सात दिवस सलग शेतात फिरण्याचे असामान्य वर्तन केल्याने परिसरात मोठी चर्चा निर्माण झाली होती. प्रथमदर्शनी गावकऱ्यांनी याला चमत्कार मानले आणि दूरदूरवरून भाविकांची मोठी गर्दी जमली. मात्र, नंतर पशुवैद्यकीय तपासणीत ही घटना आजारामुळे घडल्याचे समोर आले..शेतात सात दिवस प्रदक्षिणाशुक्रवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही गाय शेतात फिरू लागली. त्यानंतर ती सात दिवस अधूनमधून त्याच शेताभोवती गोल फिरत राहिली. या वर्तनामुळे गावकऱ्यांमध्ये विविध अटकळींना उधाण आले. अनेकांनी याला दिव्य संकेत समजून गायीची पूजा करण्यासाठी शेताकडे धाव घेतली. काही भक्तांनी स्वतःही शेताभोवती प्रदक्षिणा घालण्यास सुरुवात केली. गायीचे हे वर्तन पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांबरोबरच दूरच्या भागातूनही लोक येऊ लागले..Surat Police Viral Video : पोलीस कर्मचारी ठरला देवदूत ! जीव धोक्यात घालून सातव्या मजल्यावर चढला अन् तरुणाचे वाचवले प्राण, व्हिडिओ व्हायरल .सोशल मीडियावर व्हायरल; गर्दीचे नियंत्रण कठीणगाय फिरत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने गर्दी आणखी वाढली. दररोज शेकडो लोक शेताकडे येत असल्याने स्थानिकांना मोठी गैरसोय होऊ लागली. परिस्थिती हाताळणे कठीण झाल्याने पोलिसांनीही घटनास्थळी लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. गर्दीमुळे शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासन सतर्क झाले..पशुवैद्यकीय पथकाने केली तपासणीया प्रकरणाची दखल घेत मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील पशुवैद्यकीय विभागाचे पथक गावात दाखल झाले. त्यांनी गायीची सविस्तर तपासणी केली. तपासणीत गायीला ‘सार्रा’ म्हणजे हायपोग्लायसेमिया (रक्तातील साखरेची कमतरता) हा आजार असल्याचे निदान झाले. या आजारामुळे प्राण्यांचे वर्तन असामान्य होते आणि ते एकाच दिशेने गोल फिरतात, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले..उपचारानंतर गाय मालकाकडेपशुवैद्यकीय पथकाने गायीवर तात्काळ उपचार सुरू केले. आठव्या दिवशी पोलिसांनी जमावाला समजावून पांगवले. त्यानंतर गाय तिच्या मालकाकडे सुपूर्द करण्यात आली. कुटुंबीयांना गर्दी टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. डॉक्टरांच्या मते, उपचारानंतर गाय हळूहळू पूर्णपणे बरी होईल.अजूनही काहींना चमत्कार वाटतोतज्ज्ञांच्या वैज्ञानिक स्पष्टीकरणानंतरही अनेक लोक या घटनेला चमत्कार किंवा विशेष संकेत मानत आहेत. सध्या गावात परिस्थिती सामान्य झाली असून, लोक गाय पूर्ण बरी होण्याची वाट पाहत आहेत..Viral Video: TMC नेता BJP मध्ये सामील व्हायला आला; पण भाजप कार्यकर्ता संतापला, चेहऱ्याला हिरवा रंग फासून बाहेर काढलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.