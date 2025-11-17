Viral Video: 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' डॅनी पंडितच्या गाण्याने लोकांना लावलं वेड, व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर काही गोष्टी चर्चेत आल्या की, त्याचे व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. अशातच सध्या सोशल मीडियावर एक गाणं ट्रेंडवर आहे. 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' या गाण्याने अक्षरश: लोकांना वेडं करून सोडलं आहे. अनेकजणांना निवांत वेळेत रिल पाहण्याची सवय असते. 30 सेकंदाच्या रिल्समुळे अनेकांचं मनोरंजन होताना पहायला मिळतं. .अनेक रिल्सस्टार सोशल मीडियावर त्यांचे नवनवीन व्हिडिओ पोस्ट करताना पहायला मिळतात. अनेकांना या रिल्समधून पैसा देखील मिळतो. परंतु असे काही मोजकेच व्हिडिओ असतात जे प्रेक्षकांना हवेहवेसे असतात. ते त्यांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता पुण्यातील एका इन्स्टा क्रिएटरने एक व्हिडिओ बनवला आहे. ज्याच्या व्हिडिओने सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. .इन्स्टाग्रामवर डॅनी पंडीत आणि शरण शेट्टी यांचे व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. ते लोकांचे स्वभाव, हावभाव, वेगवेगळे पात्र साकारत प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असात. त्यातीलच त्यांचा एक व्हिडिओ म्हणजे रांगोळी सॉन्ग..काही दिवसापूर्वी दोन व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाले. ज्यामध्ये दाक्षिणात्य महिला बँडबाजाच्या तालावर थिरकत होत्या. तर एक सेल्समन रांगोळी छापे हटके पद्धतीने विकत होता. डॅनीने याच व्हिडिओमधील पात्राची हुबेहूब नक्कल केली. त्याचे हे व्हिडिओ बघता बघता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मिलियन्सवर लोकांनी तो व्हिडिओ पाहिला. .या व्हिडिओमध्ये डॅनी आणि शरण यांनी साडी नेसून केसांमध्ये विग लावून भन्नाट डान्स केला. तसंच दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये डॅनीनं सेल्समन काकांची हुबेहून नक्कल करत व्हिडिओ पोस्ट केला. त्यानंतर त्याने दोन्ही व्हिडिओ आपल्या विनोदी शैलीत तयार करत सोशल मीडियावर शेअर केला. त्याचा हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांना पसंतीत उतरला. .'झटपट पटापट... लक्ष्मी जी घर के अंदर, प्रसन्न होकर अंदर आऐगी... झटपट पटापट' हे गाणं त्याने त्याच्या पद्धतीने विनोदी शैलीत प्रेक्षकांना दाखवलं. त्याच्या या व्हायरल व्हिडिओने नेटकऱ्यांना अक्षरश: वेड लावलं. अनेकांनी त्याच्या या रांगोळी सॉन्गवर डान्स देखील केलाय. .Viral Video : हनुमानांवर कमेंट करणं पडलं महागात! राजमौली यांचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले...'मी देवावर विश्वास ठेवत नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.