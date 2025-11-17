Trending News

Viral Video: 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' डॅनी पंडितच्या गाण्याने लोकांना लावलं वेड, व्हिडिओ व्हायरल

Danny Pandit’s Viral Video Rangoli Song : सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांना अक्षरश: वेड लावलं आहे. 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर ट्रेडिंगवर आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
सोशल मीडियावर काही गोष्टी चर्चेत आल्या की, त्याचे व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. अशातच सध्या सोशल मीडियावर एक गाणं ट्रेंडवर आहे. 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' या गाण्याने अक्षरश: लोकांना वेडं करून सोडलं आहे. अनेकजणांना निवांत वेळेत रिल पाहण्याची सवय असते. 30 सेकंदाच्या रिल्समुळे अनेकांचं मनोरंजन होताना पहायला मिळतं.

