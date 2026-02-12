Viral Video : अवघ्या दोन सेकंदांत चोरली चिमुकलीच्या गळ्यातील चैन, तरुणीची हातचलाखी पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही, व्हिडिओ व्हायरल

साखळी चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सोन्याचे दागिने अंगावर घालून फिरणाऱ्यांनी देखील सतर्क राहणे खूप महत्त्वाचे आहे. नुकताच एक अलिकडेच एका चेन स्नॅचिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे, ज्यामध्ये एक तरुणी दिवसाढवळ्या एका मुलाच्या गळ्यातील चेन हिसकावून पळून जाते. पण या तरुणीची हातचलाखीच्या मुळे तिच्या चोरी करण्याच्या पद्धतीमुळे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल..हा व्हिडिओ एका भाजीपाला मार्कटमधील आहे. जिथे काही महिला भाजीच्या गाडीजवळ उभ्या राहून भाज्या खरेदी करत आहेत. सुरुवातीला तरुणी मुलगी गाडीजवळ उभी आहे, ती टोमॅटो खरेदी करण्याचे नाटक करते, परंतु शेवटी ती जे करते ते सर्वांनाच चकित करते. संधी पाहून तरुणी गाडीजवळ उभ्या असलेल्या एका लहान मुलीच्या गळ्यातील चेन कात्रीने कापते अन् मुलीच्या आईला काही कळायच्या आत पळून जाते. जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केलेली संपूर्ण घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे..Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने.दिवसाढवळ्या घडलेल्या चेन स्नॅचिंगचा हा व्हिडिओ @KUNDAN00PATEL नावाच्या अकाउंटवरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर शेअर करण्यात आला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "तरुणी चोर निघाली, मुलीच्या गळ्यातील साखळी गायब." हा व्हिडिओ आतापर्यंत ५८,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे आणि शेकडो लोकांनी तो लाईक केला आहे..साखळी चोरीचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युजरने लिहिले, "मुलांसह बाजारात जाणे योग्य नाही," "सावधगिरी हाच एकमेव बचाव आहे, सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे." दुसऱ्याने म्हटले, "तरुणीने एका निष्पाप मुलीची साखळी चोरली, तिने हातात कात्री घेऊन हुशारीने काम केले. सावधगिरी बाळगा आणि दागिने घालून मुलांना गर्दीत पाठवू नका." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.